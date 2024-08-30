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İlle de Amrabat

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat için tüm imkanlarını seferber etti. Fiorentina’yla fark 3 milyon euro. Yönetim, Atletico Madrid, Everton ve Napoli’nin de talip olduğu yıldız orta sahayı birkaç gün içinde renklerine bağlamak istiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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İlle de Amrabat

Fred'in yanına kaliteli bir isim katmak isteyen Fenerbahçe, son olarak Sofyan Amrabat'ta karar kılmıştı. Faslı yıldız için bu hafta başında Fiorentina'ya satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini ileten sarı-lacivertliler, İtalyan ekibinin inadını kırmaya çalışıyor. Çünkü mor-menekşeler, 15 milyon eurodan aşağıya inmiyor. Bunun sebebi de; Amrabat'a İngiltere, İspanya ve İtalya'dan da bazı taliplerin olması. Bu nedenle Fiorentina, 15 milyon euroda diretiyor ve işi yokuşa sürüyor.

YILLIK 5 MİLYON EURO MAAŞ

İtalyan gazeteci Di Marzio, Atletico Madrid'in Amrabat transferine ortak olduğunu duyurdu. Calciomercato da Everton'ın Faslı oyuncu için Fiorentina'ya teklif yaptığını yazdı. Bir başka İtalyan sitesi "tuttomercato" ise Napoli'nin Sofyan Amrabat için harekete geçtiğini bildirdi. Ancak Fenerbahçe cephesinden gelen bilgilere göre; sarı-lacivertliler, yıllık 5 milyon euro maaş önerdiği Amrabat'la anlaştı ve Fio'nun da inadını kırıp, birkaç güne transferi bitirmeyi hedefliyor.

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