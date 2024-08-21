Fenerbahçe orta saha transferini bitiriyor! Yıldız isimle anlaşma tamam
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fred'in sakatlığı sonrası orta saha bölgesine büyük sıkıntı yaşayan ve bu bölgeyi güçlendirmek için girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcuyla anlaşma sağladığı ve harcama limitinin açılması sonrası resmi imzaların atılacağı öğrenildi. (FB spor haberi)
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Başta Ferdi olmak üzere futbolcu satılıp para geldiğinde limit açılacak ve Fenerbahçe, Amrabat'ı resmen bitirecek.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Manchester United forması giyen Sofyan Amrabat, bu sezon Serie A'da çıktığı 1 maçta 90 dakika forma giydi.
Faslı orta saha oyuncusu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Amrabat'ın Fiorentina ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 22 milyon Euro.
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