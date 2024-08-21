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Fenerbahçe orta saha transferini bitiriyor! Yıldız isimle anlaşma tamam

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fred'in sakatlığı sonrası orta saha bölgesine büyük sıkıntı yaşayan ve bu bölgeyi güçlendirmek için girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcuyla anlaşma sağladığı ve harcama limitinin açılması sonrası resmi imzaların atılacağı öğrenildi. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe orta saha transferini bitiriyor! Yıldız isimle anlaşma tamam

Fenerbahçe, Galatasaray'la da adı anılan Sofyan Amrabat'ta geri sayıma geçti.

Fenerbahçe orta saha transferini bitiriyor! Yıldız isimle anlaşma tamam

Sarı-lacivertli kulüp, İngiltere'den beklediği cazip teklifleri alamayan 27 yaşındaki ön liberoyla el sıkıştı.

Fenerbahçe orta saha transferini bitiriyor! Yıldız isimle anlaşma tamam

Yıldız futbolcunun kulübü Fiorentina ile de anlaşan Kanarya, transfere son noktayı koymak için harcama limitinin açılmasını bekliyor.

Fenerbahçe orta saha transferini bitiriyor! Yıldız isimle anlaşma tamam

Başta Ferdi olmak üzere futbolcu satılıp para geldiğinde limit açılacak ve Fenerbahçe, Amrabat'ı resmen bitirecek.

Fenerbahçe orta saha transferini bitiriyor! Yıldız isimle anlaşma tamam

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Manchester United forması giyen Sofyan Amrabat, bu sezon Serie A'da çıktığı 1 maçta 90 dakika forma giydi.

Fenerbahçe orta saha transferini bitiriyor! Yıldız isimle anlaşma tamam

Faslı orta saha oyuncusu, gol ve asist katkısı üretemedi.

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