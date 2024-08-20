Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe genç oyuncuyla 4 yıllık anlaşma sağladı!

Son dakika: Fenerbahçe, Balıkesirspor forması giyen 17 yaşındaki Arda İbrahim Akgün'ü kadrosuna kattı. Sarı-Lacivertliler, genç oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 19:27 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 19:31
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe genç oyuncuyla 4 yıllık anlaşma sağladı!

Fenerbahçe, Balıkesirspor forması giyen 17 yaşındaki Arda İbrahim Akgün'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı lacivertliler 17 yaşındaki kanat oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada; Transferle ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Balıkesirspor'dan kadrosuna kattığı genç oyuncu Arda İbrahim Akgün ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Arda İbrahim Akgün'e çubuklu formamızla nice başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

F.Bahçe'den Beşiktaş ve G.Saray'a transfer çalımı!
G.Saray'a Barış Alper müjdesi!
DİĞER
Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş play-off maçı tarihi!
Başkan Erdoğan yangında evini kaybeden vatandaşlarla telefonda görüştü: "Evleri hasar görenleri yeni evlerine kavuşturacağız"
F.Bahçe'ye son dakika golü!
G.Saray'da o isim yolcu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Patrick Rahmen: Kuradaki en zor takımla eşleştik Patrick Rahmen: Kuradaki en zor takımla eşleştik 18:57
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi 18:11
G.Saray'a Barış Alper müjdesi! G.Saray'a Barış Alper müjdesi! 17:59
"Beşiktaşlı çocukları sevindireceğiz!" "Beşiktaşlı çocukları sevindireceğiz!" 17:22
G.Saray'da o isim yolcu! G.Saray'da o isim yolcu! 16:59
F.Bahçe'ye son dakika golü! F.Bahçe'ye son dakika golü! 16:58
Daha Eski
Erol Bulut Muleka'ya talip oldu! Erol Bulut Muleka'ya talip oldu! 16:40
F.Bahçe'de o isimle yollar ayrıldı! F.Bahçe'de o isimle yollar ayrıldı! 16:35
Montella'dan Beşiktaş Kulübü'ne ziyaret! Montella'dan Beşiktaş Kulübü'ne ziyaret! 16:29
Montella'dan Beşiktaş'a ziyaret! Montella'dan Beşiktaş'a ziyaret! 16:12
Beşiktaş'a sağ bek piyangosu! Beşiktaş'a sağ bek piyangosu! 15:46
Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü 14:53