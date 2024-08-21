Fenerbahçe'ye Goretzka'da dev rakipler! Mourinho bizzat devrede
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Leon Goretzka olmuştu. Sarı-lacivertlilere Alman futbolcunun transferinde iki dev rakip çıkarken, Jose Mourinho'nun tecrübeli oyuncuyla bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Ancak Bayern Münih, tecrübeli yıldızı kiralamaya değil, satmaya sıcak bakıyor.
Haberin içeriğinde; Jose Mourinho'nun Goretzka'yı ikna etmek için bir görüşme yapacağı kaydedildi.
Jose Mourinho'nun da listesinin ilk sırasında yer alan Goretzka, Alman ekibi tarafından kadro dışı bırakıldı.
Galatasaray'ın da ilgilendiği Goretzka'nın piyasa değeri ise 30 milyon Euro.
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