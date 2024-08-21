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Fenerbahçe'ye Goretzka'da dev rakipler! Mourinho bizzat devrede

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Leon Goretzka olmuştu. Sarı-lacivertlilere Alman futbolcunun transferinde iki dev rakip çıkarken, Jose Mourinho'nun tecrübeli oyuncuyla bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Goretzka'da dev rakipler! Mourinho bizzat devrede

Sarı Kanarya'nın orta sahaya transfer etmek istediği isimlerin başında gelen Leon Goretzka'ya dev talipler çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Goretzka'da dev rakipler! Mourinho bizzat devrede

İspanyol basınına yansıyan haberlere göre; Alman orta sahayı Fenerbahçe'nin yanı sıra Atletico Madrid ile Napoli de takip ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Goretzka'da dev rakipler! Mourinho bizzat devrede

"fichajes.com"daki habere göre; La Liga ekibi 29 yaşındaki yıldızı kiralamak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Goretzka'da dev rakipler! Mourinho bizzat devrede

Ancak Bayern Münih, tecrübeli yıldızı kiralamaya değil, satmaya sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Goretzka'da dev rakipler! Mourinho bizzat devrede

Haberin içeriğinde; Jose Mourinho'nun Goretzka'yı ikna etmek için bir görüşme yapacağı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Goretzka'da dev rakipler! Mourinho bizzat devrede

Jose Mourinho'nun da listesinin ilk sırasında yer alan Goretzka, Alman ekibi tarafından kadro dışı bırakıldı.

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