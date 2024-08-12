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Ferdi için çanlar çalıyor
Ferdi Kadıoğlu, yuvadan uçmaya hazırlanıyor. Brighton, Arsenal ve Manchester United'ın resmi teklif sunduğu yıldız oyuncunun bu hafta içinde takımdan ayrılması bekleniyor. Adana Demir maçı sonrasında tribünleri selamlayan Ferdi'nin takımdan ayrıldığına yönelik haberler, yalanlansa da, tecrübeli oyuncunun yarınki mücadelede forma giymesi beklenmiyor.
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