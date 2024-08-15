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Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız oyuncu telefonlara çıkmıyor

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin yollarını ayırmak istediği o isim hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'de o futbolcunun, yönetimin telefonlarına çıkmadığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 09:54
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Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız oyuncu telefonlara çıkmıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Fenerbahçe, normal süresi 1-0 biten mücadelede sahasında Fransız ekibi Lille ile uzatmalarda 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız oyuncu telefonlara çıkmıyor

İlk maçı 2-1 kaybeden sarı lacivertliler, ikinci maçın 90 dakikasını 1-0 önde kapattı.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız oyuncu telefonlara çıkmıyor

Bu sonuçla uzatmalara giden mücadelenin 118. dakikasında Lille penaltıdan eşitliği sağladı.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız oyuncu telefonlara çıkmıyor

Kalan bölümde başka gol olmazken Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız oyuncu telefonlara çıkmıyor

Sarı lacivertliler Avrupa kupalarında yoluna Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız oyuncu telefonlara çıkmıyor

Öte yandan Devler Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de, kadrodan gönderilmek istenen futbolcularla ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız oyuncu telefonlara çıkmıyor

Sarı lacivertlilerde Mario Branco, kadroda düşünülmeyen futbolcuların transferleri hakkında görüşmeler yapıyordu.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız oyuncu telefonlara çıkmıyor

Ancak Kanarya'da beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız oyuncu telefonlara çıkmıyor

Fenerbahçe'de yolların ayrılmak istendiği o isimle ilgili şok bir haber geldi.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız oyuncu telefonlara çıkmıyor

Yönetimin, takımdan göndermek istediği o futbolcunun telefonlara cevap vermediği öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız oyuncu telefonlara çıkmıyor

JOAO PEDRO KRİZİ!

Fenerbahçe'de takımdan ayrılması istenen ancak kendisine ulaşılamayan ismin Joao Pedro olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız oyuncu telefonlara çıkmıyor

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Branco'nun, oyuncunun transferi için gerekli görüşmeleri yapmak istediği ancak bir karşılık alamadığı belirtildi.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız oyuncu telefonlara çıkmıyor

Joao Pedro iki sezon önce Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirmişti.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız oyuncu telefonlara çıkmıyor

Bu transfer yarışını Fenerbahçe kazanmıştı.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız oyuncu telefonlara çıkmıyor

İlk sezonunda Fenerbahçe'de sakatlıklardan dolayı beklentileri karşılayamayan Pedro, devamında ise kadroda düşünülmeyen bir oyuncu haline dönüşmüştü.

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