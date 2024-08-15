Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız oyuncu telefonlara çıkmıyor
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin yollarını ayırmak istediği o isim hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'de o futbolcunun, yönetimin telefonlarına çıkmadığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Kalan bölümde başka gol olmazken Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Sarı lacivertliler Avrupa kupalarında yoluna Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.
Öte yandan Devler Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de, kadrodan gönderilmek istenen futbolcularla ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertlilerde Mario Branco, kadroda düşünülmeyen futbolcuların transferleri hakkında görüşmeler yapıyordu.
Ancak Kanarya'da beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'de yolların ayrılmak istendiği o isimle ilgili şok bir haber geldi.
Yönetimin, takımdan göndermek istediği o futbolcunun telefonlara cevap vermediği öğrenildi. İşte ayrıntılar...
JOAO PEDRO KRİZİ!
Fenerbahçe'de takımdan ayrılması istenen ancak kendisine ulaşılamayan ismin Joao Pedro olduğu ortaya çıktı.
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Branco'nun, oyuncunun transferi için gerekli görüşmeleri yapmak istediği ancak bir karşılık alamadığı belirtildi.
Joao Pedro iki sezon önce Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirmişti.
Bu transfer yarışını Fenerbahçe kazanmıştı.
İlk sezonunda Fenerbahçe'de sakatlıklardan dolayı beklentileri karşılayamayan Pedro, devamında ise kadroda düşünülmeyen bir oyuncu haline dönüşmüştü.
Joao Pedro, geçtiğimiz sezon Brezilya ekiplerinden Gremio'da kiralık olarak forma giymişti ve sezon öncesi kampında yer almamıştı.
DİĞER