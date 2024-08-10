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Fenerbahçe'de Jose Mourinho: Fred'i özledim çünkü...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 21:07 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 21:13
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho: Fred'i özledim çünkü...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI:

Bu gece maçı kazanmamızı bekleyebilirsiniz. Hedefimiz de bu. Aynı şekilde iyi oynayarak kazanmak istiyoruz. Rakibimizi iyi analiz ettik, hazırlık maçlarını seyrettik. İyi bir bir takımla oynayacağız. Tabii ki de hedefimiz galibiyetle sezona başlamak.

Fred'i özlediğimi söyledim çünkü Fred iyi bir oyuncu. Her teknik direktör iyi oyuncularını özler. Fred, eşsiz bir oyuncu. O yokken daha farklı bir düzende oynuyoruz. Kısa oyun kurulumunda, geriden oyun kurarken çok iyi bir oyuncu. Sol ayaklı ama sağ ayağını da çok iyi kullanıyor. O olduğunda daha farklı oynayabiliyoruz. Ancak bunları 'ağlayarak' söylemiyorum. O yokken de kadromuzda çok kaliteli oyuncularımız var, bütün oyuncularıma güveniyorum.

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