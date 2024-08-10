F.BAHÇE A.DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan başladı. Fenerbahçe, ilk maçında evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde sezonun ilk maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler, 3 eksikle oynayacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri merak ediliyor. Peki Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Maximin, Dzeko

Adana Demirspor: Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Jose, Milad, Maestro, Michut, Tayfun, Yusuf Sarı, Barasi

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 10 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

MOURINHO İLE START VERİLDİ

Mutlak şampiyonluk hedefleyen F.Bahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho'yla yeni sezonun startını bugün Adana Demirspor karşısında yapıyor. Avrupa'da yoluna devam eden sarı-lacivertlilerde hedef; bugün sahadan üç puanla ayrılarak hem sezona zaferle giriş yapmak hem de Lille rövanşı öncesinde moral bulmak. Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak olan müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını

Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

KADIKÖY'DE 21. RANDEVU

F.Bahçe, Adana Demirspor'la Kadıköy'de 20 kez karşılaştı. Söz konusu karşılaşmalarda ev sahibi ekip 14 defa kazanırken, yalnızca 2 maçta Adana temsilcisi gülen taraf oldu. Taraflar 4 mücadelede ise eşitlikle sahadan ayrıldı.