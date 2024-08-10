Haberler Fenerbahçe

F.BAHÇE A.DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 2024-25 sezonu ilk maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Adana Demirspor'u konuk edecek. Zorlu rakibi karşısında 3 puan alarak şampiyonluk hedeflediği sezona güzel bir başlangıç yapmak isteyen sarı-lacivertliler, sahaya 3 eksik çıkacak. Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri merak ediliyor. Peki Fenerbahçe - Adana Demirspor ne zaman, maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 20:48 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 20:53
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.BAHÇE A.DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan başladı. Fenerbahçe, ilk maçında evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde sezonun ilk maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler, 3 eksikle oynayacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri merak ediliyor. Peki Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Maximin, Dzeko

Adana Demirspor: Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Jose, Milad, Maestro, Michut, Tayfun, Yusuf Sarı, Barasi

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 10 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

MOURINHO İLE START VERİLDİ

Mutlak şampiyonluk hedefleyen F.Bahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho'yla yeni sezonun startını bugün Adana Demirspor karşısında yapıyor. Avrupa'da yoluna devam eden sarı-lacivertlilerde hedef; bugün sahadan üç puanla ayrılarak hem sezona zaferle giriş yapmak hem de Lille rövanşı öncesinde moral bulmak. Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak olan müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını

Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

KADIKÖY'DE 21. RANDEVU

F.Bahçe, Adana Demirspor'la Kadıköy'de 20 kez karşılaştı. Söz konusu karşılaşmalarda ev sahibi ekip 14 defa kazanırken, yalnızca 2 maçta Adana temsilcisi gülen taraf oldu. Taraflar 4 mücadelede ise eşitlikle sahadan ayrıldı.

Mourinho: Fred'i özledim çünkü...
REKLAM
DİĞER
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan yılın transferi geliyor! Süper Lig’in eski gol kralı imzayı atacak: Büyük sürpriz…
Son dakika: META yola geldi, Türkiye'nin şartları kabul edildi! Bakan duyurdu: Instagram'a erişim engeli kaldırıldı
G.Saray'dan Beşiktaş'a flaş çalım!
Beşiktaş yıldız ismi kiralıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Samsun'da! Beşiktaş Samsun'da! 20:01
Yeni Malatya sahaya çıkmadı! Yeni Malatya sahaya çıkmadı! 19:45
Beşiktaş yıldız ismi kiralıyor! Beşiktaş yıldız ismi kiralıyor! 18:30
F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! 18:18
Kasımpaşa - Konyaspor | CANLI Kasımpaşa - Konyaspor | CANLI 17:38
Filenin Sultanları 4. bitirdi! Filenin Sultanları 4. bitirdi! 17:26
Daha Eski
Community Shield City'nin! Community Shield City'nin! 17:01
Hull City 1 puanla başladı! Hull City 1 puanla başladı! 16:39
Trabzonspor'un Sivas kafilesi belli oldu! Trabzonspor'un Sivas kafilesi belli oldu! 16:32
Beşiktaş'ta ayrılık! Süper Lig ekibine transfer oldu Beşiktaş'ta ayrılık! Süper Lig ekibine transfer oldu 16:02
Beşiktaş'ın Samsun kafilesi açıklandı! Beşiktaş'ın Samsun kafilesi açıklandı! 15:32
G.Saray'dan flaş transfer! F.Bahçe'nin rakibinden geliyor G.Saray'dan flaş transfer! F.Bahçe'nin rakibinden geliyor 15:24