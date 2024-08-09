FENERBAHÇE HABERİ: 'Ayrılmaya hazır' denmişti! Mourinho gerçeği ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada 'sarı lacivertlilerdeki macerası uzun soluklu olmayacak' iddialarının yer aldığı Portekizli hoca hakkında önemli bir gerçek ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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61 yaşındaki hocanın, Fenerbahçe macerası ise şu ana kadar fena gitmiyor.
Bu sezon takımın başında 3 resmi maça çıkan Jose Mourinho, bu karşılaşmalardan 2 galibiyet almayı başardı.
Mourinho son oynanan Lille maçında ise Fenerbahçe'deki ilk yenilgisini yaşadı.
Öte yandan sarı lacivertlilerin teknik direktörünün, takımın başında uzun süre kalmayacağı iddiaları basına yansımıştı.
Hatta Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun İstanbul'da bir eve yerleşmemesi ve otelde kalması sosyal medyada "Gitmeye hazır" diye yorumlanmıştı.
Ancak Mourinho hakkındaki gerçek netleşti.
Portekizli hocanın Manchester United'ı da çalıştırırken otelde yaşadığı ortaya çıktı.
Takvim'in haberine göre, şu an İstanbul'da yalnız olan Mourinho'nun özellikle yemek konusunda daha rahat olduğu için oteli tercih ettiği belirtiliyor.
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