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FENERBAHÇE HABERİ: 'Ayrılmaya hazır' denmişti! Mourinho gerçeği ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada 'sarı lacivertlilerdeki macerası uzun soluklu olmayacak' iddialarının yer aldığı Portekizli hoca hakkında önemli bir gerçek ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 14:36
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FENERBAHÇE HABERİ: 'Ayrılmaya hazır' denmişti! Mourinho gerçeği ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mıourinho ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: 'Ayrılmaya hazır' denmişti! Mourinho gerçeği ortaya çıktı

Sarı lacivertliler yaz transfer döneminde dikkat çeken bir hamle yaparak başarılı hocayı takımın başına getirmişti.

FENERBAHÇE HABERİ: 'Ayrılmaya hazır' denmişti! Mourinho gerçeği ortaya çıktı

Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz, 2024-2025 ve 2025-2026 futbol sezonları Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile sezonluk 10.500.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: 'Ayrılmaya hazır' denmişti! Mourinho gerçeği ortaya çıktı

61 yaşındaki hocanın, Fenerbahçe macerası ise şu ana kadar fena gitmiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: 'Ayrılmaya hazır' denmişti! Mourinho gerçeği ortaya çıktı

Bu sezon takımın başında 3 resmi maça çıkan Jose Mourinho, bu karşılaşmalardan 2 galibiyet almayı başardı.

FENERBAHÇE HABERİ: 'Ayrılmaya hazır' denmişti! Mourinho gerçeği ortaya çıktı

Mourinho son oynanan Lille maçında ise Fenerbahçe'deki ilk yenilgisini yaşadı.

FENERBAHÇE HABERİ: 'Ayrılmaya hazır' denmişti! Mourinho gerçeği ortaya çıktı

Öte yandan sarı lacivertlilerin teknik direktörünün, takımın başında uzun süre kalmayacağı iddiaları basına yansımıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: 'Ayrılmaya hazır' denmişti! Mourinho gerçeği ortaya çıktı

Hatta Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun İstanbul'da bir eve yerleşmemesi ve otelde kalması sosyal medyada "Gitmeye hazır" diye yorumlanmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: 'Ayrılmaya hazır' denmişti! Mourinho gerçeği ortaya çıktı

Ancak Mourinho hakkındaki gerçek netleşti.

FENERBAHÇE HABERİ: 'Ayrılmaya hazır' denmişti! Mourinho gerçeği ortaya çıktı

Portekizli hocanın Manchester United'ı da çalıştırırken otelde yaşadığı ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: 'Ayrılmaya hazır' denmişti! Mourinho gerçeği ortaya çıktı

Takvim'in haberine göre, şu an İstanbul'da yalnız olan Mourinho'nun özellikle yemek konusunda daha rahat olduğu için oteli tercih ettiği belirtiliyor.

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