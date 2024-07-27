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Fenerbahçe'de flaş Saint-Maximin gelişmesi! Lugano maçında...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanan Lugano maçında forma giyememişti. Sarı-lacivertlileri teknik direktörü Jose Mourinho, İsviçre ekibiyle oynanacak rövanş maçı öncesi sakatlığını atlatan Fransız yıldızla ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 12:36
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Fenerbahçe'de flaş Saint-Maximin gelişmesi! Lugano maçında...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Lugano'ya konuk oldu.

Fenerbahçe'de flaş Saint-Maximin gelişmesi! Lugano maçında...

Sarı-lacivertliler, İsviçre ekibini 4-3 mağlup ederek tur için büyük avantaj elde etti.

Fenerbahçe'de flaş Saint-Maximin gelişmesi! Lugano maçında...

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko (3) ve Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

Fenerbahçe'de flaş Saint-Maximin gelişmesi! Lugano maçında...

Lugano'nun golleriyse El Wafi, Bislimi ve Valenzuela'dan geldi.

Fenerbahçe'de flaş Saint-Maximin gelişmesi! Lugano maçında...

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 30 Temmuz Salı günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe'de flaş Saint-Maximin gelişmesi! Lugano maçında...

Fenerbahçe'de Lugano maçı öncesi Allan Saint-Maximin'in durumu merak konusu oldu.

Fenerbahçe'de flaş Saint-Maximin gelişmesi! Lugano maçında...

Fransız yıldız, geçtiğimiz salı günü oynanan maçta sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

Fenerbahçe'de flaş Saint-Maximin gelişmesi! Lugano maçında...

Darbeye bağlı sakatlık yaşayan 27 yaşındaki futbolcu, sakatlığını atlattı ve takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'de flaş Saint-Maximin gelişmesi! Lugano maçında...

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile yapılan ilk karşılaşmada tedbiren oynatılmayan yıldız futbolcunun antrenmanlara çıkıp rövanşta görev alabilecek durumda görülmesi teknik heyeti memnun etti.

Fenerbahçe'de flaş Saint-Maximin gelişmesi! Lugano maçında...

LUGANO MAÇINDA SÜRE ALACAK

Hürriyet'in haberine göre; Mourinho'nun Lille karşısındaki oyun kurgusunda görev vermeyi planladığı Maximin'e, maç eksikliğini giderme adına salı akşamı oynanacak Lugano maçında süre vermesinin yüksek ihtimal olduğu öğrenildi.

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