Fenerbahçe'de flaş Saint-Maximin gelişmesi! Lugano maçında...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanan Lugano maçında forma giyememişti. Sarı-lacivertlileri teknik direktörü Jose Mourinho, İsviçre ekibiyle oynanacak rövanş maçı öncesi sakatlığını atlatan Fransız yıldızla ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Lugano'nun golleriyse El Wafi, Bislimi ve Valenzuela'dan geldi.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 30 Temmuz Salı günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
Fenerbahçe'de Lugano maçı öncesi Allan Saint-Maximin'in durumu merak konusu oldu.
Fransız yıldız, geçtiğimiz salı günü oynanan maçta sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.
Darbeye bağlı sakatlık yaşayan 27 yaşındaki futbolcu, sakatlığını atlattı ve takımla çalışmalara başladı.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile yapılan ilk karşılaşmada tedbiren oynatılmayan yıldız futbolcunun antrenmanlara çıkıp rövanşta görev alabilecek durumda görülmesi teknik heyeti memnun etti.
LUGANO MAÇINDA SÜRE ALACAK
Hürriyet'in haberine göre; Mourinho'nun Lille karşısındaki oyun kurgusunda görev vermeyi planladığı Maximin'e, maç eksikliğini giderme adına salı akşamı oynanacak Lugano maçında süre vermesinin yüksek ihtimal olduğu öğrenildi.
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