Fenerbahçe Umut Nayir'in ayrılığını resmen açıkladı!

Fenerbahçe, golcü oyuncu Umut Nayir'in Konyaspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Umut Nayir Konyaspor'a transfer olmuştur. Umut'a bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

KONYASPOR TRANSFERİ DUYURDU

Yeşil beyazlı kulüp, yıldız oyuncuyla 2 yıllık anlaşma sağlandığı duyurdu.

UMUT NAYİR'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Umut Nayir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Değerli Fenerbahçe camiası;

Bana gösterdiğiniz destek ve sevgi için herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Şimdi benim için kariyerimde yeni bir sayfa açma zamanı.

Hoşça kalın.