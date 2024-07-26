Fenerbahçe Umut Nayir'in ayrılığını resmen açıkladı!

Fenerbahçe, golcü oyuncu Umut Nayir'in Konyaspor'a transfer olduğunu duyurdu.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Umut Nayir Konyaspor'a transfer olmuştur. Umut'a bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
KONYASPOR TRANSFERİ DUYURDU
Yeşil beyazlı kulüp, yıldız oyuncuyla 2 yıllık anlaşma sağlandığı duyurdu.
UMUT NAYİR'DEN TEŞEKKÜR MESAJI
Umut Nayir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Değerli Fenerbahçe camiası;
Bana gösterdiğiniz destek ve sevgi için herkese teşekkürlerimi sunuyorum.
Şimdi benim için kariyerimde yeni bir sayfa açma zamanı.
Hoşça kalın.