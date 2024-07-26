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Fenerbahçe Umut Nayir'in ayrılığını resmen açıkladı!

Son dakika haberi: Fenerbahçe, golcü oyuncu Umut Nayir'in Konyaspor'a transfer olduğunu duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 17:54 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 18:15
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Fenerbahçe Umut Nayir'in ayrılığını resmen açıkladı!

Fenerbahçe, golcü oyuncu Umut Nayir'in Konyaspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Umut Nayir Konyaspor'a transfer olmuştur. Umut'a bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

KONYASPOR TRANSFERİ DUYURDU

Yeşil beyazlı kulüp, yıldız oyuncuyla 2 yıllık anlaşma sağlandığı duyurdu.

UMUT NAYİR'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Umut Nayir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Değerli Fenerbahçe camiası;

Bana gösterdiğiniz destek ve sevgi için herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Şimdi benim için kariyerimde yeni bir sayfa açma zamanı.

Hoşça kalın.

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