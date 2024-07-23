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Huzurlarınızda yenı Fener

Jose Mourinho önderliğinde ilk resmi maçında bugün Lugano karşısında çıkacak olan Fenerbahçe’de tek hedef sahadan galibiyetle ayrılarak rövanş öncesinde avantaj yakalamak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 06:50
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Huzurlarınızda yenı Fener

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve takımı dunyaca unlu teknik adam Jose Mourinho'ya emanet eden Fenerbahce, ilk resmi macında bugun İsvicre ekibi Lugano ile karşılaşıyor. Mucadele saat 21.30'da başlayacak ve duduk Portekizli hakem Tiago Martins'te olacak. Martins'in yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Hugo Andre Pires Ribeiro ustlenecek. Sarı-lacivertlilerde tek hedef; sahadan zaferle ayrılıp, rovanş oncesi avantaj yakalamak. Teknik direktor Jose Mourinho, tum planlarını galibiyet uzerine yaptı ve oyuncularına rakibin artılarını eksilerini anlattı. Jose onderliğindeki sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi 2'nci On Elemesi'nde sergileyeceği performans da merak konusu. Portekizlinin oyuncularına; "İlk resmi macımız. Nasıl başlarsak oyle devam ederiz. Rakibi kucumsemeyin. Şampiyonlar Ligi icin kazanacağız" diyerek seslendiği oğrenildi.

JOSE SİFTAH YAPACAK

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho, sarı-lacivertli kulüp ile ilk resmi maçına çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, hazırlık döneminde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

TARAFTAR OLMAYACAK

Fenerbahçeli taraftarlar, Lugano maçı için geçen seneden gelen deplasman cezası nedeniyle takımlarını tribünden destekleyemeyecek. Geçen sezon Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Union SG ile deplasmanda oynanan maçta taraftarların tribününde çıkardığı olaylar nedeniyle UEFA, Fenerbahçe'ye 3 deplasman maçına yasak getirmişti.

MAÇ THUN'UN STADINDA

Lugano'nun maclarını oynadığı Cornaredo Stadı UEFA standartlarını karşılamadığı icin F.Bahce mucadelesi 11 bin kişilik Thun Arena'da oynanacak. Sahanın zemini ise suni cim... Jose onlemlerini aldı.

LUGANO ZAFERLE BAŞLADI

Lugano, sezonun ilk macına Grasshoppers'ı ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına rağmen 61'inci dakikada Kacper Przybylko ve 90+2'nci dakikada Uran Bislimi'nin golleriyle 2-1 mağlup etmişti.

AVRUPA'DA 271. MAÇ

Fenerbahçe, Lugano ile oynayacağı macla Avrupa Kupaları'ndaki 271'inci musabakasına cıkmış olacak. Geride kalan 270 macın 107'sini kazanan sarı-lacivertliler, 108'inde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 55 mucadele de beraberlikle sonuclandı.

MAXIMIN SAKATLANDI

Pazar akşamı yapılan antrenmanda ayağına darbe alan Allan Saint-Maximin, dunku son idmanda yer almadı. Fransız oyuncu, bugunku Lugano karşılaşmasında forma giyemeyecek. Maximin'in onumuzdeki hafta oynanacak olan mucadelede ise sahada olması bekleniyor.

ZAJC'IN TALİPLERİ ARTTI

Fenerbahçe'de yeni sezonda duşunulmeyen Miha Zajc'a Super Lig'den bircok takım talip oldu. Yonetim, gelen teklifleri değerlendirmekten yana ancak Sloven oyuncu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği icin yurt dışından teklif bekliyor.

TURU GEÇERSE RAKİP LILLE OSC

Fenerbahçe Lugano'yu elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3'uncu On Eleme Turu'nda Fransız ekibi Lille'le karşılaşacak. İlk mac 6-7 Ağustos tarihleri arasında deplasmanda oynanacak. Rovanş ise; 13 Ağustos'ta Kadıkoy'de olacak. Sarı-lacivertlilerin elenmesi halinde ise; muhtemel rakipleri, AFC Ajax-FK Vojvodina, Molde FK-Silkeborg IF, Wisła Krakow-SK Rapid Wien eşleşmelerinin galibi ve FC Dynamo Kyiv-FK Partizan eşleşmesinin mağlubu olacak.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:

Lugano: Saipi, Brault, El Wafi, Mai, Valenzuela, Doumbia, Mahmoud, Cimignani, Bislimi, Bottani, Aliseda.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, .Çağlar, Oosterwolde, Bartuğ, Fred, Tadic, Szymanski, Kent, Dzeko

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