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Fenerbahçe Lugano maçına hazır!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 12:02 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 12:02
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Fenerbahçe Lugano maçına hazır!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapılan idman; koşu ile başladı. Isınma hareketleri ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Lugano maçının taktiksel çalışması gerçekleştirildi.

İdmana, darbeye bağlı yaşadığı sakatlık nedeniyle yeni transfer Allan Saint-Maximin katılmadı. Sakatlığı bulunan Samet Akaydin ise takımdan ayrı çalıştı.

Sarı-lacivertliler, bugün 14.00'de İstanbul'dan özel uçakla Basel'e, sonrasında da kara yoluyla Thun şehrine geçecek.

Teknik Direktör Jose Mourinho ile bir oyuncu, TSİ 19.30'da mücadelenin oynanacağı Stockhorn Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.

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