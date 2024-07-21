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Fenerbahçe Lugano maçının hazırlıklarını sürdürdü!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Lugano ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 15:24
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Fenerbahçe Lugano maçının hazırlıklarını sürdürdü!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında İsviçre temsilcisi FC Lugano ile 23 Temmuz Salı günü deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından pas çalışmasının yapıldığı idman, dar alanda çift kale maçlarla devam etti. Antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Sar-lacivertliler, Lugano ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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