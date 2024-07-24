UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Lugano'yu yenince...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Lugano'yu 4-3 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler rövanş öncesi büyük bir avantaj elde ederken, galibiyeti getiren golleri ise Edin Dzeko (3) ve Ferdi Kadıoğlu kaydetti.