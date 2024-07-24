Haberler Fenerbahçe UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Lugano'yu yenince...

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Lugano'yu yenince...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin Lugano deplasmanında 4-3 galip gelmesi sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 11:26
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UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Lugano'yu yenince...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Lugano'yu 4-3 mağlup etti.

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Lugano'yu yenince...

Sarı-lacivertliler rövanş öncesi büyük bir avantaj elde ederken, galibiyeti getiren golleri ise Edin Dzeko (3) ve Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Lugano'yu yenince...

F.Bahçe'nin bu galibiyeti almasıyla birlikte UEFA ülke puanı sıralaması da merak konusu oldu.

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Lugano'yu yenince...

İşte güncel ülke puanı sıralaması...

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Lugano'yu yenince...

1- İNGİLTERE: 85.732

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Lugano'yu yenince...

2- İTALYA: 75.356

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Lugano'yu yenince...

3- İSPANYA: 70.561

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Lugano'yu yenince...

4- ALMANYA: 67.910

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Lugano'yu yenince...

5- FRANSA: 55.165

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Lugano'yu yenince...

6- HOLLANDA: 51.900

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Lugano'yu yenince...

7- PORTEKİZ: 46.016

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Lugano'yu yenince...

8- BELÇİKA: 41.200

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Lugano'yu yenince...

9- TÜRKİYE: 33.800

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Lugano'yu yenince...

10- ÇEKYA: 33.750

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Lugano'yu yenince...

11- İSRAİL: 28.875

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