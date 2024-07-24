UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Lugano'yu yenince...
Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin Lugano deplasmanında 4-3 galip gelmesi sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte ayrıntılar...
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İşte güncel ülke puanı sıralaması...
1- İNGİLTERE: 85.732
2- İTALYA: 75.356
3- İSPANYA: 70.561
4- ALMANYA: 67.910
5- FRANSA: 55.165
6- HOLLANDA: 51.900
7- PORTEKİZ: 46.016
8- BELÇİKA: 41.200
9- TÜRKİYE: 33.800
10- ÇEKYA: 33.750
11- İSRAİL: 28.875
12- NORVEÇ: 28.125
13- AVUSTURYA: 26.800
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