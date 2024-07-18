Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can Kahveci'ye dev transfer teklifi! Böyle rakam görülmedi

FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can Kahveci'ye dev transfer teklifi! Böyle rakam görülmedi

Fenerbahçe'de geçen sezonun en başarılı isimlerinden İrfan Can Kahveci hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Milli oyuncu için Suudi Arabistan'dan görülmemiş bir transfer teklifi gelmek üzere olduğu belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 09:24
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FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can Kahveci'ye dev transfer teklifi! Böyle rakam görülmedi

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe transferlerini bir bir açıklarken, kadrosundaki yıldızlara da transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can Kahveci'ye dev transfer teklifi! Böyle rakam görülmedi

SUUDİ ARABİSTAN'IN RADARINDA

Son olarak sarı lacivertli kulübün Türk yıldızı İrfan Can Kahveci için Suudi Arabistan'dan astronomik bir maaş teklifi geldiği kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can Kahveci'ye dev transfer teklifi! Böyle rakam görülmedi

Milli futbolcu için Fenerbahçe'ye teklif edilen bonservis bedeli de duyuruldu.

FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can Kahveci'ye dev transfer teklifi! Böyle rakam görülmedi

BONSERVİS BEDELİ AÇIKLANDI

Ajansspor'da yer alan habere göre; Suudi Arabistan'dan İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar.

FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can Kahveci'ye dev transfer teklifi! Böyle rakam görülmedi

Takım ismi verilmezken, sarı lacivertli kulübe yıldız isim için 10-12 milyon Euro arası bonservis bedeli teklif edildiği iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can Kahveci'ye dev transfer teklifi! Böyle rakam görülmedi

İRFAN CAN'A ASTRONOMİK MAAŞ TEKLİFİ

Suudi temsilcisinin, İrfan Can Kahveci'ye ise astronomik bir maaş teklif edeceği ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can Kahveci'ye dev transfer teklifi! Böyle rakam görülmedi

Çıkan haberde 29 yaşındaki futbolcunun, 15-17 milyon Euro civarı bir maaş ile transfere ikna edilmek istendiği kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can Kahveci'ye dev transfer teklifi! Böyle rakam görülmedi

7 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

İrfan Can Kahveci, 2020-2021 sezonunun devre arasında Başakşehir'den 7 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can Kahveci'ye dev transfer teklifi! Böyle rakam görülmedi

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Sarı lacivertli forma ile 129 maçta boy gösteren İrfan Can, 29 kez ağları havalandırmayı başarırken, 27 de asist kaydetti.

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