FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can Kahveci'ye dev transfer teklifi! Böyle rakam görülmedi
Fenerbahçe'de geçen sezonun en başarılı isimlerinden İrfan Can Kahveci hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Milli oyuncu için Suudi Arabistan'dan görülmemiş bir transfer teklifi gelmek üzere olduğu belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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SUUDİ ARABİSTAN'IN RADARINDA
BONSERVİS BEDELİ AÇIKLANDI
Ajansspor'da yer alan habere göre; Suudi Arabistan'dan İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar.
Takım ismi verilmezken, sarı lacivertli kulübe yıldız isim için 10-12 milyon Euro arası bonservis bedeli teklif edildiği iddia edildi.
İRFAN CAN'A ASTRONOMİK MAAŞ TEKLİFİ
Suudi temsilcisinin, İrfan Can Kahveci'ye ise astronomik bir maaş teklif edeceği ifade edildi.
Çıkan haberde 29 yaşındaki futbolcunun, 15-17 milyon Euro civarı bir maaş ile transfere ikna edilmek istendiği kaydedildi.
7 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU
İrfan Can Kahveci, 2020-2021 sezonunun devre arasında Başakşehir'den 7 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Sarı lacivertli forma ile 129 maçta boy gösteren İrfan Can, 29 kez ağları havalandırmayı başarırken, 27 de asist kaydetti.
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