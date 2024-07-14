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Fenerbahçe'den olay transfer! Copa America'nın yıldızı gelecek

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak gündeme gelen futbolcu, sarı-lacivertli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. Copa America'nın yıldızı kısa süre içerisinde Kadıköy'de forma terletebilir. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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Fenerbahçe'den olay transfer! Copa America'nın yıldızı gelecek

Fenerbahçe yeni teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den olay transfer! Copa America'nın yıldızı gelecek

Sarı-lacivertlilerde hazırlıklar devam ederken diğer yandan kadroya yapılacak takviyeler büyük merak konusu haline geldi.

Fenerbahçe'den olay transfer! Copa America'nın yıldızı gelecek

Fred'in yanına kaliteli bir isim almak için kolları sıvayan Fenerbahçe, rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Fenerbahçe'den olay transfer! Copa America'nın yıldızı gelecek

Gündeme gelen isim ise; Crystal Palace'ın Kolombiyalı yıldızı Jefferson Lerma...

Fenerbahçe'den olay transfer! Copa America'nın yıldızı gelecek

Yönetimin, hafta içinde İngiltere'ye çıkarma yapacağı ve Londra ekibiyle masaya oturacağı belirtildi.

Fenerbahçe'den olay transfer! Copa America'nın yıldızı gelecek

Kolombiya Milli Takımı'yla bu gece Copa Amerika finaline çıkacak olan 29 yaşındaki oyuncunun menajerinin de bu görüşmede hazır bulunacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'den olay transfer! Copa America'nın yıldızı gelecek

Geçen sezon başında Bournemouth'la sözleşmesi sona ermesinin ardından Galatasaray'la da adı anılan Lerma, Crystal Palace'a imza atmıştı.

Fenerbahçe'den olay transfer! Copa America'nın yıldızı gelecek

Palace'da 31 maça çıkan Kolombiyalı ön libero, 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

Fenerbahçe'den olay transfer! Copa America'nın yıldızı gelecek

Lerma için Fenerbahçe'nin 15 milyon euro civarında bir bonservis teklif edeceği de iddialar arasında...

Fenerbahçe'den olay transfer! Copa America'nın yıldızı gelecek

ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

Galatasaraylı Davinson Sanchez'le birlikte Copa Amerika'da Kolombiya Milli Takımı'nın formasını giyen Lerma, bu gece final maçına çıkacak.

Fenerbahçe'den olay transfer! Copa America'nın yıldızı gelecek

Geride kalan 5 maçın 4'ünde forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, takımının 2 golüne imza attı ve Arjantin'i yenmeleri durumunda kupayı kaldıracak.

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