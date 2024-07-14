Fenerbahçe'den olay transfer! Copa America'nın yıldızı gelecek
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak gündeme gelen futbolcu, sarı-lacivertli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. Copa America'nın yıldızı kısa süre içerisinde Kadıköy'de forma terletebilir. İşte detaylar...
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Gündeme gelen isim ise; Crystal Palace'ın Kolombiyalı yıldızı Jefferson Lerma...
Yönetimin, hafta içinde İngiltere'ye çıkarma yapacağı ve Londra ekibiyle masaya oturacağı belirtildi.
Kolombiya Milli Takımı'yla bu gece Copa Amerika finaline çıkacak olan 29 yaşındaki oyuncunun menajerinin de bu görüşmede hazır bulunacağı kaydedildi.
Geçen sezon başında Bournemouth'la sözleşmesi sona ermesinin ardından Galatasaray'la da adı anılan Lerma, Crystal Palace'a imza atmıştı.
Palace'da 31 maça çıkan Kolombiyalı ön libero, 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.
Lerma için Fenerbahçe'nin 15 milyon euro civarında bir bonservis teklif edeceği de iddialar arasında...
ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE
Galatasaraylı Davinson Sanchez'le birlikte Copa Amerika'da Kolombiya Milli Takımı'nın formasını giyen Lerma, bu gece final maçına çıkacak.
Geride kalan 5 maçın 4'ünde forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, takımının 2 golüne imza attı ve Arjantin'i yenmeleri durumunda kupayı kaldıracak.
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