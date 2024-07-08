Haberler Fenerbahçe Barcelona'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt! Ansu Fati'nin transferi...

Barcelona'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt! Ansu Fati'nin transferi...

Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin son olarak gündemine Barcelona'dan Ansu Fati gelmişti. İspanyol devi transferle ilgili Fenerbahçe'ye kararını iletti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 16:13
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Barcelona'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt! Ansu Fati'nin transferi...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Barcelona'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt! Ansu Fati'nin transferi...

Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Barcelona'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt! Ansu Fati'nin transferi...

Mourinho, "Benim için şu an en öncelikli durum elimizdeki oyuncuların takıma geri dönmesi ki bu hızlı bir şekilde olacak değil"

Barcelona'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt! Ansu Fati'nin transferi...

"Yavaş yavaş olacak. Livakovic ve Szymanski ilk idmanlarına çıkacaklar. Çağlar Söyüncü ilk kez topla çalışmalara başlayacak. Türk Milli Takımı'ndaki oyuncularımız tatillerine henüz bugün başladıla"

Barcelona'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt! Ansu Fati'nin transferi...

"Tadic çarşamba günü dönüyor. Şu an yaşadığımız en büyük zorluk bu. Tabii ki bu iyi bir sebepten dolayı. Türk Milli Takımı iyi bir iş çıkardığı için bu durumdayız. Benim için bu anlamda hayal kırıklığı ama tabii ki yapacak bir şey yok"

Barcelona'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt! Ansu Fati'nin transferi...

"Transfer pazarında neler istediğimizi biliyoruz, nelere ihtiyacımız olduğunu biliyoruz"

Barcelona'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt! Ansu Fati'nin transferi...

"Şampiyonlar Ligi maçları oynayacak olmamız bize yardım etmiyor. Transfer pazarı hareketli ve pek çok takım 23 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamayacak"

Barcelona'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt! Ansu Fati'nin transferi...

"Lugano ile ilk maçımızda en iyi durumumuzda olmayacağız. Ama bildiğim bir şey var ki ikinci maçta evimizde taraftarlarımız o maçı kazanmamız için bize yardımcı olacaktır" dedi.

Barcelona'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt! Ansu Fati'nin transferi...

Transferde önemli isimlerle görüşen Kanarya, bonservisi Barcelona'da bulunan İspanyol yıldız Ansu Fati ile ilgileniyordu.

Barcelona'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt! Ansu Fati'nin transferi...

Takvim'in haberine göre, Katalan deviyle temasta bulunan Fenerbahçe'ye Fati ile ilgili geri dönüş geldi.

Barcelona'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt! Ansu Fati'nin transferi...

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Hansi Flick'in 21 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgili kararını ABD kampı sonrasında vereceği sarı lacivertlilere iletildi.

Barcelona'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt! Ansu Fati'nin transferi...

Geçen sezon Brighton'da kiralık oynayan futbolcu, 27 maçta 4 gol, 1 asist kaydetti.

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