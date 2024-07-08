Barcelona'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt! Ansu Fati'nin transferi...
Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin son olarak gündemine Barcelona'dan Ansu Fati gelmişti. İspanyol devi transferle ilgili Fenerbahçe'ye kararını iletti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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"Yavaş yavaş olacak. Livakovic ve Szymanski ilk idmanlarına çıkacaklar. Çağlar Söyüncü ilk kez topla çalışmalara başlayacak. Türk Milli Takımı'ndaki oyuncularımız tatillerine henüz bugün başladıla"
"Tadic çarşamba günü dönüyor. Şu an yaşadığımız en büyük zorluk bu. Tabii ki bu iyi bir sebepten dolayı. Türk Milli Takımı iyi bir iş çıkardığı için bu durumdayız. Benim için bu anlamda hayal kırıklığı ama tabii ki yapacak bir şey yok"
"Transfer pazarında neler istediğimizi biliyoruz, nelere ihtiyacımız olduğunu biliyoruz"
"Şampiyonlar Ligi maçları oynayacak olmamız bize yardım etmiyor. Transfer pazarı hareketli ve pek çok takım 23 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamayacak"
"Lugano ile ilk maçımızda en iyi durumumuzda olmayacağız. Ama bildiğim bir şey var ki ikinci maçta evimizde taraftarlarımız o maçı kazanmamız için bize yardımcı olacaktır" dedi.
Transferde önemli isimlerle görüşen Kanarya, bonservisi Barcelona'da bulunan İspanyol yıldız Ansu Fati ile ilgileniyordu.
Takvim'in haberine göre, Katalan deviyle temasta bulunan Fenerbahçe'ye Fati ile ilgili geri dönüş geldi.
Barcelona'nın yeni teknik direktörü Hansi Flick'in 21 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgili kararını ABD kampı sonrasında vereceği sarı lacivertlilere iletildi.
Geçen sezon Brighton'da kiralık oynayan futbolcu, 27 maçta 4 gol, 1 asist kaydetti.
Ansu Fati'nin kontratı 2027 yılında bitecek.
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