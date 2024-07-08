Fenerbahçe'den bomba transfer! 30 milyon euro gözden çıkarıldı
Son dakika spor haberi: Yaz transfer dönemi operasyonuna tam gaz devam eden Fenerbahçe'de bomba bir yıldız gündeme geldi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporuna göre çalışmalarda bulunan sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü oyuncunun peşine düştü. Kanarya'nın bu transfer için 30 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. İşte o isim ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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Bu doğrultuda yönetim hedeflediği futbolcularla temaslarını sıklaştırdı.
Ve Fenerbahçe'nin transfer operasyonuna dair çok sürpriz bir haber geldi.
Konuya dair gündem yaratacak iddiayı ise İtalyan basını duyurdu. İşte ayrıntılar...
Beinsports'un Calciomercato'dan derlediği haberde; sarı lacivertli ekibin Mason Greenwood'u transfer etmek için hamle yaptığı kaydedildi.
Jose Mourinho'nun İngiliz kanat oyuncusu için bizzat devrede olduğu aktarılırken, Lazio'nun da 22 yaşındaki yıldız için istekli olduğu ileri sürüldü.
FENERBAHÇE 30 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI
İngiliz devi Manchester United'ın Greendwood için kapıyı 35 milyon Euro'dan açtığı, Fenerbahçe'nin ise bu transfer için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.
Greenwood için Lazio ve Marsilya'nın 20 milyon Euro'nun üzerinde tekliflerle ManU'nun kapısını çaldığı yazılırken, İspanya LaLiga'dan Valencia'nın da 25 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ileri sürüldü.
Geçtiğimiz sezonu Getafe'de kiralık olarak geçiren Mason Greenwood, 36 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda 10 gol ve 6 asistlik performansla yıldızlaştı.
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