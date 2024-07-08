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Fenerbahçe'den bomba transfer! 30 milyon euro gözden çıkarıldı

Son dakika spor haberi: Yaz transfer dönemi operasyonuna tam gaz devam eden Fenerbahçe'de bomba bir yıldız gündeme geldi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporuna göre çalışmalarda bulunan sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü oyuncunun peşine düştü. Kanarya'nın bu transfer için 30 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. İşte o isim ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 15:45
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Fenerbahçe'den bomba transfer! 30 milyon euro gözden çıkarıldı

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde gaza basma kararı aldı.

Fenerbahçe'den bomba transfer! 30 milyon euro gözden çıkarıldı

Sarı lacivertliler şu ana kadar 2 transfer yapmıştı. O isimler de Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü olmuştu.

Fenerbahçe'den bomba transfer! 30 milyon euro gözden çıkarıldı

Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile oynayacağı maçlara en az 1-2 transfer daha yetiştirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'den bomba transfer! 30 milyon euro gözden çıkarıldı

Bu doğrultuda yönetim hedeflediği futbolcularla temaslarını sıklaştırdı.

Fenerbahçe'den bomba transfer! 30 milyon euro gözden çıkarıldı

Ve Fenerbahçe'nin transfer operasyonuna dair çok sürpriz bir haber geldi.

Fenerbahçe'den bomba transfer! 30 milyon euro gözden çıkarıldı

Konuya dair gündem yaratacak iddiayı ise İtalyan basını duyurdu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'den bomba transfer! 30 milyon euro gözden çıkarıldı

Beinsports'un Calciomercato'dan derlediği haberde; sarı lacivertli ekibin Mason Greenwood'u transfer etmek için hamle yaptığı kaydedildi.

Fenerbahçe'den bomba transfer! 30 milyon euro gözden çıkarıldı

Jose Mourinho'nun İngiliz kanat oyuncusu için bizzat devrede olduğu aktarılırken, Lazio'nun da 22 yaşındaki yıldız için istekli olduğu ileri sürüldü.

Fenerbahçe'den bomba transfer! 30 milyon euro gözden çıkarıldı

FENERBAHÇE 30 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

İngiliz devi Manchester United'ın Greendwood için kapıyı 35 milyon Euro'dan açtığı, Fenerbahçe'nin ise bu transfer için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

Fenerbahçe'den bomba transfer! 30 milyon euro gözden çıkarıldı

Greenwood için Lazio ve Marsilya'nın 20 milyon Euro'nun üzerinde tekliflerle ManU'nun kapısını çaldığı yazılırken, İspanya LaLiga'dan Valencia'nın da 25 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ileri sürüldü.

Fenerbahçe'den bomba transfer! 30 milyon euro gözden çıkarıldı

Geçtiğimiz sezonu Getafe'de kiralık olarak geçiren Mason Greenwood, 36 maça çıktı.

Fenerbahçe'den bomba transfer! 30 milyon euro gözden çıkarıldı

Bu karşılaşmalarda 10 gol ve 6 asistlik performansla yıldızlaştı.

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