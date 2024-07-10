Ten Hag’ın gözüne girdi

Ferdi Kadıoğlu için bir iddia da İngiltere'den geldi... Avrupa Şampiyonası'nda harika bir performans ortaya koyan milli oyuncuyu, Manchester United'ın takibe aldığını ileri sürüldü. Ada medyasında yer alan haberlerde; Manchester United Menajeri Erik Ten Hag'ın Ferdi'yi istediği ve yönetimin Fenerbahçe'yle görüşmelere başlayacağı bilgisi paylaşıldı.

DORTMUND'A PAHALI GELDİ

Alman basınından Sky, Borussia Dortmund'un Ferdi Kadıoğlu transferinden vazgeçtiğini duyurdu. Haberde; "Dortmund, Ferdi Kadıoğlu transferinden pahalı bulduğu için çekildi. Hedef; Stuttgart'tan Maximilian Mittelstadt" ifadeleri yer aldı.