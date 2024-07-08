FENERBAHÇE HABERİ: Almanlardan Ferdi Kadıoğlu kararı! Transfer...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi yaşanıyor. EURO 2024'te mükemmel bir performans sergileyen yıldız futbolcu için Avrupa'dan birçok takım devreye girdi. Sarı-lacivertliler bu gelişme sonrası Ferdi'nin bonservis bedelinde artışa gitti. Milli futbolcunun peşinde olan Dortmund ise oyuncu için son kararını verdi. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
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Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu 30 milyon Euro'dan aşağıda bir fiyata bırakmak istemiyor.
SON OLARAK JUVENTUS DA DEVREDE
Juventus da Ferdi Kadıoğlu için devreye girmeye hazırlanıyor.
Calciomercato'nun haberine göre Juventus, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye Weston McKennie'yi önerecek.
FERDİ KADIOĞLU'NUN FENERBAHÇE KARİYERİ
Ferdi Kadıoğlu, 2018-2019 sezonunda NEC Nijmegen'den 1.4 milyon Euro'ya transfer edildi.
24 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertlilerde 199 maça çıktı ve 17 gol, 22 asist yaptı.
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