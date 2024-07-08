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FENERBAHÇE HABERİ: Almanlardan Ferdi Kadıoğlu kararı! Transfer...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi yaşanıyor. EURO 2024'te mükemmel bir performans sergileyen yıldız futbolcu için Avrupa'dan birçok takım devreye girdi. Sarı-lacivertliler bu gelişme sonrası Ferdi'nin bonservis bedelinde artışa gitti. Milli futbolcunun peşinde olan Dortmund ise oyuncu için son kararını verdi. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 20:20
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FENERBAHÇE HABERİ: Almanlardan Ferdi Kadıoğlu kararı! Transfer...

Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024 performansıyla parlayan yıldızlar arasında yer aldı. Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi için birçok önemli kulüp transfer yarışında yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Almanlardan Ferdi Kadıoğlu kararı! Transfer...

Bek oyuncusuyla ilgilenen kulüplerin başında gelen Borussia Dortmund transferde son kararını verdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Almanlardan Ferdi Kadıoğlu kararı! Transfer...

FERDİ KADIOĞLU'NDAN VAZGEÇTİLER

Alman basınından Sky'ın haberine göre; Borussia Dortmund oyuncu için Fenerbahçe'nin belirlediği bedeli yüksek buluyor. Alman ekibi bu nedenle transferden çekiliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Almanlardan Ferdi Kadıoğlu kararı! Transfer...

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu 30 milyon Euro'dan aşağıda bir fiyata bırakmak istemiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Almanlardan Ferdi Kadıoğlu kararı! Transfer...

SON OLARAK JUVENTUS DA DEVREDE

Juventus da Ferdi Kadıoğlu için devreye girmeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Almanlardan Ferdi Kadıoğlu kararı! Transfer...

Calciomercato'nun haberine göre Juventus, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye Weston McKennie'yi önerecek.

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