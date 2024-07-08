FENERBAHÇE HABERİ: Almanlardan Ferdi Kadıoğlu kararı! Transfer...

Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024 performansıyla parlayan yıldızlar arasında yer aldı. Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi için birçok önemli kulüp transfer yarışında yer alıyor.

FERDİ KADIOĞLU'NDAN VAZGEÇTİLER Alman basınından Sky'ın haberine göre; Borussia Dortmund oyuncu için Fenerbahçe'nin belirlediği bedeli yüksek buluyor. Alman ekibi bu nedenle transferden çekiliyor.