Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Osayi Samuel krizi! Bedelsiz olarak...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Osayi Samuel krizi! Bedelsiz olarak...

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transferde önemli takviyeler yaparak şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı lacivertlilerde Osayi Samuel endişesi yaşanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nijeryalı yıldızın takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 09:13
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Osayi Samuel krizi! Bedelsiz olarak...

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de transfer sıcak transfer gelişmeleri yaşamaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Osayi Samuel krizi! Bedelsiz olarak...

Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket eden yönetim önemli takviyelerle şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Osayi Samuel krizi! Bedelsiz olarak...

Fenerbahçe'de takıma katılacak isimler merak edilirken diğer yandan iç transfer görüşmeleri sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Osayi Samuel krizi! Bedelsiz olarak...

Sarı-lacivertlilerin başarılı sağ beki Osayi Samuel ile sözleşme uzatma görüşmelerinden henüz sonuç alınamadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Osayi Samuel krizi! Bedelsiz olarak...

Bu sezonun sonunda bitecek olan kontratını Fenerbahçe yönetimi uzatmak isterken oyuncu da sözleşmesine ciddi bir zam istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Osayi Samuel krizi! Bedelsiz olarak...

Sabah'ta yer alan habere göre; yıllık 1.8 milyon Euro alan Nijeryalı futbolcunun talebi 2.5 milyon Euro oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Osayi Samuel krizi! Bedelsiz olarak...

Yönetim cephesi, bu isteği yüksek bulurken görüşmeler ileri bir tarihe ertelendi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Osayi Samuel krizi! Bedelsiz olarak...

26 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlanamazsa sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılma hakkını da kazanmış olacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Osayi Samuel krizi! Bedelsiz olarak...

Oyuncuyu bedavaya kaybetmek istemeyen yönetim ise sezon sonunu beklemeden bu dönem gelecek teklifleri değerlendirmeye alıp Osayi'yi satacak.

} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Alman panzeri ile coşacak!
F.Bahçe'den flaş En Nesyri kararı!
KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR? | 2024 KPSS Lisans GK-GY, Eğitim bilimleri kaç soru, dakika sürüyor?
Deprem mi oldu son dakika 12 Temmuz
TV 8 CANLI YAYIN
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Osayi krizi! F.Bahçe'de Osayi krizi! 09:12
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Temmuz bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Temmuz bugün kimin maçı var? 08:10
CAS'tan karar çıktı! G.Saray ve Tete... CAS'tan karar çıktı! G.Saray ve Tete... 00:17
G.Saray'a 32 milyon Euro'luk süper yıldız! G.Saray'a 32 milyon Euro'luk süper yıldız! 00:17
Cimbom Avusturya'da tat vermedi! Cimbom Avusturya'da tat vermedi! 00:17
Buruk'tan Süper Kupa eleştirisi! Buruk'tan Süper Kupa eleştirisi! 00:18
Daha Eski
Menajeri açıkladı! Kerem'in gitmek istediği takım... Menajeri açıkladı! Kerem'in gitmek istediği takım... 00:17
Brezilya'da büyük skandal! Polis futbolcuyu bacağından vurdu Brezilya'da büyük skandal! Polis futbolcuyu bacağından vurdu 00:17
Beşiktaş Immobile ile imzalıyor! İşte sözleşme detayları Beşiktaş Immobile ile imzalıyor! İşte sözleşme detayları 00:17
Rafa Silva: Quaresma etkisi yapmak istiyorum Rafa Silva: Quaresma etkisi yapmak istiyorum 00:17
Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte derbi haftaları Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte derbi haftaları 00:17
Servet Yardımcı TFF başkan adaylığından çekildi! Servet Yardımcı TFF başkan adaylığından çekildi! 00:17