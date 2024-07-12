TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Osayi Samuel krizi! Bedelsiz olarak...
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transferde önemli takviyeler yaparak şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı lacivertlilerde Osayi Samuel endişesi yaşanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nijeryalı yıldızın takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Sarı-lacivertlilerin başarılı sağ beki Osayi Samuel ile sözleşme uzatma görüşmelerinden henüz sonuç alınamadı.
Bu sezonun sonunda bitecek olan kontratını Fenerbahçe yönetimi uzatmak isterken oyuncu da sözleşmesine ciddi bir zam istiyor.
Sabah'ta yer alan habere göre; yıllık 1.8 milyon Euro alan Nijeryalı futbolcunun talebi 2.5 milyon Euro oldu.
Yönetim cephesi, bu isteği yüksek bulurken görüşmeler ileri bir tarihe ertelendi.
26 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlanamazsa sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılma hakkını da kazanmış olacak.
Oyuncuyu bedavaya kaybetmek istemeyen yönetim ise sezon sonunu beklemeden bu dönem gelecek teklifleri değerlendirmeye alıp Osayi'yi satacak.
Nijeryalı sağ bek oyuncusu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 38 maça çıkarken 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.
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