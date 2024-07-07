Cengiz Ünder Fenerbahçe'nin yeni transferini ağzından kaçırdı!

"Bir isim daha vardı, sanırım o da Roma döneminden, beraber giydiğiniz futbolcu, onunla ilgili bir içeriğimiz de olacak. Onu ilerleyen günlerde saklayalım" denmesi üzerine Ünder, "O zaman onunla Marsilya'da da oynadım, Pau Lo..." demesi üzerine isim verme cevabıyla karşılaştı.