Haberler Fenerbahçe Cengiz Ünder Fenerbahçe'nin yeni transferini ağzından kaçırdı!

Cengiz Ünder Fenerbahçe'nin yeni transferini ağzından kaçırdı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde kadroya katılacak yıldız isimler büyük merak konusu haline gelirken flaş bir gelişme yaşandı. Kanarya'da Cengiz Ünder, yeni transferi ağzından kaçırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 13:10 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 13:26
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Cengiz Ünder Fenerbahçe'nin yeni transferini ağzından kaçırdı!

Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Cengiz Ünder Fenerbahçe'nin yeni transferini ağzından kaçırdı!

Sarı-lacivertli ekip, Jose Mourinho önderliğinde kadro yapılanmasına gidiyor.

Cengiz Ünder Fenerbahçe'nin yeni transferini ağzından kaçırdı!

Bunun için Kanarya, birçok oyuncu ile temasa geçmeye hazırlanıyor.

Cengiz Ünder Fenerbahçe'nin yeni transferini ağzından kaçırdı!

İLK TRANSFER LEVENT MERCAN!
Fenerbahçe, Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı transfer etti.

Cengiz Ünder Fenerbahçe'nin yeni transferini ağzından kaçırdı!

Sarı lacivertliler, 23 yaşındaki sol bek ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Cengiz Ünder Fenerbahçe'nin yeni transferini ağzından kaçırdı!

İKİNCİ HAMLE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
Ayrıca Fenerbahçe, ikinci transfer hamlesi olarak Çağlar Söyüncü'yü duyurdu.

Cengiz Ünder Fenerbahçe'nin yeni transferini ağzından kaçırdı!

Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcunun kalıcı transferini resmen açıkladı.

Cengiz Ünder Fenerbahçe'nin yeni transferini ağzından kaçırdı!

Çağlar Söyüncü ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanırken, Atletico Madrid'e 4 senede 7 taksit olmak üzere bonservis bedeli olarak 8.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

Cengiz Ünder Fenerbahçe'nin yeni transferini ağzından kaçırdı!

TRANSFERİ CENGİZ ÜNDER AÇIKLADI!
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Cengiz Ünder, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, FB TV'ye verdiği röportajda sarı-lacivertlilerin yeni transferi Pau Lopez'i ağzından kaçırdı.

Cengiz Ünder Fenerbahçe'nin yeni transferini ağzından kaçırdı!

Röportaj sırasında, "En çok kulüp bazında profesyonel futbolcu olarak kimle forma giydiğini biliyor musun?" sorusu üzerine: Cengiz, "Çağlar, Dzeko olabilir." şeklinde yanıt verdi.

Çağlar Söyüncü ile Altın Ordu, Leicester City ve Milli Takım'da forma giydiğini belirten oyuncu, "Dzeko ile Roma ve Fenerbahçe, bir isim daha mı var?" sorusunun ardından muhabirin ilk üçte iki isim var demesi üzerine milli futbolcu şaşkınlığını gizleyemedi.

Cengiz Ünder Fenerbahçe'nin yeni transferini ağzından kaçırdı!

"Bir isim daha vardı, sanırım o da Roma döneminden, beraber giydiğiniz futbolcu, onunla ilgili bir içeriğimiz de olacak. Onu ilerleyen günlerde saklayalım" denmesi üzerine Ünder, "O zaman onunla Marsilya'da da oynadım, Pau Lo..." demesi üzerine isim verme cevabıyla karşılaştı.

Cengiz Ünder Fenerbahçe'nin yeni transferini ağzından kaçırdı!

Cengiz Ünder 2021/2022 yılları arasında Roma'dan Marsilya'ya kiralık olarak transfer olmuştu. Aynı dönemde Pau López'de Marsilya'ya kiralanmış ve iki futbolcu aynı formayı terletmişti.

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