TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Fransız rüzgarı!

Fenerbahçe için geride kalan sezon beklentilerin oldukça uzağında tamamlandı. Kanarya her kulvarda iddialı olduğu sezonu kupasız bir şekilde noktaladı. Sarı-lacivertliler yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile yeni sezonda asla hata yapmak istemiyor ve özellikle Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Kanarya bu anlamda transferde ince eleyip sık dokuyor. Fenerbahçe'nin son olarak yakından ilgilendiği o yıldız, sarı-lacivertli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. Mourinho'nun Tadic'i 10 numarada değerlendirmek istemesinden sonra sol kanada etkili bir isim almak isteyen Fenerbahçe, rotasını Fransa'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen isim ise Rennes'in Fransız yıldızı Martin Terrier… Socutlar tarafından, Mourinho'ya önerilen isme Portekizli'den onay çıkınca ilk temas kuruldu. Piyasa değeri 20 milyon euro olan Terrier'ın sözleşmesi 2026'da bitiyor. Fransız sol kanat için sarı-lacivertlilerin 15 milyon euro civarında bir bonservis bedeli önerdiği Rennes'in de teklife sıcak baktığı gelen bilgiler arasında… ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM! Ana mevkisi sol kanat olan Martin Terrier, santrfor ve on numara olarak sahada görev alabiliyor.