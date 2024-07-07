Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Fransız rüzgarı!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Fransız rüzgarı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kanarya'da son olarak gündeme gelen o futbolcu, sarı-lacivertli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 11:33
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Fransız rüzgarı!

Fenerbahçe için geride kalan sezon beklentilerin oldukça uzağında tamamlandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Fransız rüzgarı!

Kanarya her kulvarda iddialı olduğu sezonu kupasız bir şekilde noktaladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Fransız rüzgarı!

Sarı-lacivertliler yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile yeni sezonda asla hata yapmak istemiyor ve özellikle Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Fransız rüzgarı!

Kanarya bu anlamda transferde ince eleyip sık dokuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Fransız rüzgarı!

Fenerbahçe'nin son olarak yakından ilgilendiği o yıldız, sarı-lacivertli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Fransız rüzgarı!

Mourinho'nun Tadic'i 10 numarada değerlendirmek istemesinden sonra sol kanada etkili bir isim almak isteyen Fenerbahçe, rotasını Fransa'ya çevirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Fransız rüzgarı!

Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen isim ise Rennes'in Fransız yıldızı Martin Terrier... Socutlar tarafından, Mourinho'ya önerilen isme Portekizli'den onay çıkınca ilk temas kuruldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Fransız rüzgarı!

Piyasa değeri 20 milyon euro olan Terrier'ın sözleşmesi 2026'da bitiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Fransız rüzgarı!

Fransız sol kanat için sarı-lacivertlilerin 15 milyon euro civarında bir bonservis bedeli önerdiği Rennes'in de teklife sıcak baktığı gelen bilgiler arasında...

} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den transfer operasyonu! Listede 3 isim var
F.Bahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat kaçta?
HİCRİ YILBAŞI VE MUHARREM AYI MESAJLARI | 2024 resimli, kısa, farklı Hicri yılbaşı mesajları
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Fransız rüzgarı! F.Bahçe'ye Fransız rüzgarı! 11:33
Brezilya'yı deviren Uruguay yarı finalde! Brezilya'yı deviren Uruguay yarı finalde! 09:57
Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat kaçta? Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat kaçta? 08:26
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Temmuz BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Temmuz 07:03
Konyaspor'dan çifte imza Konyaspor'dan çifte imza 01:38
Britanya GP'de Mercedes rüzgarı! İngiliz pilotlar tarihe geçti Britanya GP'de Mercedes rüzgarı! İngiliz pilotlar tarihe geçti 01:38
Daha Eski
Radakovic Sivasspor'da! İşte sözleşme detayı Radakovic Sivasspor'da! İşte sözleşme detayı 01:38
Barış Alper EURO 2024'e damga vurdu, Avrupa devleri hayran kaldı! Barış Alper EURO 2024'e damga vurdu, Avrupa devleri hayran kaldı! 01:24
F.Bahçe A. Walker ile yenişemedi F.Bahçe A. Walker ile yenişemedi 01:15
F.Bahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... F.Bahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... 01:15
Beşiktaş ve G.Saray aynı yıldızı istiyor! Beşiktaş ve G.Saray aynı yıldızı istiyor! 01:15
Dzeko kafaları karıştırdı! Dzeko kafaları karıştırdı! 01:15