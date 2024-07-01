Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takasla gidiyor! İşte yerine gelecek yıldız

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takasla gidiyor! İşte yerine gelecek yıldız

Son dakika spor haberi: Transfer operasyonuna son sürat devam eden Fenerbahçe'de gündem yaratan bir gelişme yaşandı. Önemli yıldızları listesine alan sarı-lacivertliler, golcü transferinde rotasını İspanya'ya çevirdi. Transferde düğmeye basan Kanarya, yıldız oyuncu için takasta İrfan Can Kahveci'yi kullanacak. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 18:47
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takasla gidiyor! İşte yerine gelecek yıldız

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takasla gidiyor! İşte yerine gelecek yıldız

Sarı lacivertliler transferde ilk olarak Levent Mercan'ı kadrosuna katmıştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takasla gidiyor! İşte yerine gelecek yıldız

Kanarya'nın transfer bombaları ise art arda geleceğe benziyor. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin transfer gündemine dair bomba bir iddia geldi. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takasla gidiyor! İşte yerine gelecek yıldız

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansla göz dolduran ve yeniden taraftarın gönlüne taht kuran İrfan Can Kahveci için sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takasla gidiyor! İşte yerine gelecek yıldız

Adı, Avrupa'nın birçok önemli kulübüyle anılan milli orta saha oyuncusu, Endülüs ekibine transfer oluyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takasla gidiyor! İşte yerine gelecek yıldız

İRFAN CAN KAHVECİ, SEVILLA'YLA İMZALIYOR

2020-2021 sezonunun devre arasında Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci buradaki yaklaşık 4 yıllık kariyerinin sonuna geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takasla gidiyor! İşte yerine gelecek yıldız

Akşam'ın, İspanyol As'tan derlediği habere göre; Sevilla, İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takasla gidiyor! İşte yerine gelecek yıldız

İrfan Can'ın İspanyol ekibine gün içerisinde imza atabileceği haberin detaylarında yer aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takasla gidiyor! İşte yerine gelecek yıldız

YOUSSEF EN-NESYRI İLE TAKAS EDİLECEK

Takımın başına Jose Mourinho getiren Fenerbahçe'nin forvet transferi için gündeminde Faslı golcü Youssef En-Nesyri yer alıyordu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takasla gidiyor! İşte yerine gelecek yıldız

İrfan Can haberinin detaylarında, iki ekibin bu oyuncuların takasında anlaşmaya vardığı ve Fenerbahçe'nin ek olarak 10 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takasla gidiyor! İşte yerine gelecek yıldız

FENERBAHÇE RAKAMLARI

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla 129 resmi maçta süre buldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takasla gidiyor! İşte yerine gelecek yıldız

Milli oyuncu, sahada kaldığı 7831 dakikalık sürede 29 gol ve 27 asist ile takımının skor yükünü sırtlayan isimler arasında yer almayı başardı.

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