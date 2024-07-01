TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takasla gidiyor! İşte yerine gelecek yıldız
Son dakika spor haberi: Transfer operasyonuna son sürat devam eden Fenerbahçe'de gündem yaratan bir gelişme yaşandı. Önemli yıldızları listesine alan sarı-lacivertliler, golcü transferinde rotasını İspanya'ya çevirdi. Transferde düğmeye basan Kanarya, yıldız oyuncu için takasta İrfan Can Kahveci'yi kullanacak. İşte flaş gelişmelerin detayları...
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Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansla göz dolduran ve yeniden taraftarın gönlüne taht kuran İrfan Can Kahveci için sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Adı, Avrupa'nın birçok önemli kulübüyle anılan milli orta saha oyuncusu, Endülüs ekibine transfer oluyor.
İRFAN CAN KAHVECİ, SEVILLA'YLA İMZALIYOR
2020-2021 sezonunun devre arasında Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci buradaki yaklaşık 4 yıllık kariyerinin sonuna geldi.
Akşam'ın, İspanyol As'tan derlediği habere göre; Sevilla, İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.
İrfan Can'ın İspanyol ekibine gün içerisinde imza atabileceği haberin detaylarında yer aldı.
YOUSSEF EN-NESYRI İLE TAKAS EDİLECEK
Takımın başına Jose Mourinho getiren Fenerbahçe'nin forvet transferi için gündeminde Faslı golcü Youssef En-Nesyri yer alıyordu.
İrfan Can haberinin detaylarında, iki ekibin bu oyuncuların takasında anlaşmaya vardığı ve Fenerbahçe'nin ek olarak 10 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.
FENERBAHÇE RAKAMLARI
İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla 129 resmi maçta süre buldu.
Milli oyuncu, sahada kaldığı 7831 dakikalık sürede 29 gol ve 27 asist ile takımının skor yükünü sırtlayan isimler arasında yer almayı başardı.
Milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.
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