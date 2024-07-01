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Fenerbahçe Çağlar Söyüncü transferini açıkladı! İşte sözleşme detayı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yıldız savunmacı Çağlar Söyüncü'nun bonservisini aldı. Sarı-lacivertliler, A Milli oyuncunun transferi için Atletico Madrid ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Çağlar Söyüncü ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 20:42 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 21:44
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Fenerbahçe Çağlar Söyüncü transferini açıkladı! İşte sözleşme detayı

Fenerbahçe, bonservisi Atletico Madrid'de bulunan Çağlar Söyüncü transferinde mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılan ve sergilediği performansla dikkat çeken A Milli yıldız, yeni sezonda da sarı-lacivertli formayı terletecek.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun onay verdiği transfer için bir süredir çalışmalarda bulunan yönetim, Atletico Madrid'i ikna etmeyi başardı.

3+1 YILLIK İMZA!

Fenerbahçe resmi sitesinden, Çağlar Söyüncü ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kanarya, yıldız savunmacının transferi için İspanya temsilcisi Atletico Madrid'e 8,5 milyon euro ödeyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 8 milyon 500 bin avro bonservis bedelinin 4 yıllık süreçte 7 taksitle ödeneceği belirtildi.

FIFA talimatları gereği doğacak dayanışma katkı bedellerinin ise yarı yarıya paylaşılacağı aktarıldı.

İşte o açıklama...

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Çubuklu formamızı terleten milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda Kulübümüz ile Atletico Madrid ve oyuncu arasında anlaşma sağlanmıştır. Çağlar Söyüncü kendisini 3+1 yıl renklerimize bağlayan imzayı atmıştır. Çağlar Söyüncü'ye bir kez daha Fenerbahçe'mize hoş geldin diyor; Çubuklu formamız ile zaferlerle dolu bir yolculuk diliyoruz.

Sarı-lacivertlilerde kiralık geçirdiği sezonda 16 resmi maça çıkan Çağlar Söyüncü sergilediği performansla dikkat çekti. Yıldız oyuncu 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

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