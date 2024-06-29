Samardzic’te sona doğru

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı lacivertlilerde Udinese'de forma giyen Lazar Samardzic konusunda olumlu gelişmeler yaşıyor. 22 yaşındaki Sırp yıldızın transferi için resmi temaslar hızlanıyor. Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakan Samardzic, Sırbistan Milli Takımı'nın EURO 2024'te elenmesinin ardından transfer konularına öncelik verdi.

DUSAN TADİC FAKTÖRÜ

İtalya Serie A temsilcisi Udinese ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi olan genç futbolcunun kariyerinde değişikliğe gitmek istediği bildirildi. Fenerbahçe'de milli takımdan tanıdığı Dusan Tadic'le de oynamak isteyen Samardzic'in kısa süre içerisinde transferinin resmiyet kazanmasını istediği kaydedildi. Fenerbahçe ile Udinese arasındaki görüşmelerin hız kazandığı vurgulandı.