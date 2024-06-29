Haberler Fenerbahçe Samardzic’te sona doğru

Samardzic’te sona doğru

Transferde adımlarını sıklaştıran Fenerbahçe’de Lazar Samardzic’te sona gelindi. Sarı lacivertli formayı giymek isteyen 22 yaşındaki yıldızla görüşmeler hızlandı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Samardzic’te sona doğru

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı lacivertlilerde Udinese'de forma giyen Lazar Samardzic konusunda olumlu gelişmeler yaşıyor. 22 yaşındaki Sırp yıldızın transferi için resmi temaslar hızlanıyor. Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakan Samardzic, Sırbistan Milli Takımı'nın EURO 2024'te elenmesinin ardından transfer konularına öncelik verdi.

DUSAN TADİC FAKTÖRÜ

İtalya Serie A temsilcisi Udinese ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi olan genç futbolcunun kariyerinde değişikliğe gitmek istediği bildirildi. Fenerbahçe'de milli takımdan tanıdığı Dusan Tadic'le de oynamak isteyen Samardzic'in kısa süre içerisinde transferinin resmiyet kazanmasını istediği kaydedildi. Fenerbahçe ile Udinese arasındaki görüşmelerin hız kazandığı vurgulandı.

F.Bahçe'ye 22'lik forvet!
G.Saray'dan Beşiktaş'a Gronbaek çalımı!
DİĞER
BAŞLIYOR! EURO 2024 son 16 turu maçları ne zaman? EURO 2024 son 16 turuna kalan takımlar ve maç tarihleri!
Türkiye FATF'ın gri listesinden çıktı| İş dünyasına yansımaları nasıl olacak? Sektörün önde gelen isimleri değerlendirdi
Gol kralı F.Bahçe'nin radarında!
Sağ beke scout transferi!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den forvet savaşı!
Gol kralı F.Bahçe'nin radarında!
A101'DE HAFTANIN YILDIZLARI | A101 - 29 Haziran aktüel ürünler kataloğu
LGS TERCİHLER NE ZAMAN? 2024 LGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
TV 8 CANLI YAYIN
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 29 Haziran bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 29 Haziran bugün kimin maçı var? 07:58
Gol kralı F.Bahçe'nin radarında! Gol kralı F.Bahçe'nin radarında! 00:02
Beşiktaş'ta flaş Di Maria gelişmesi! Beşiktaş'ta flaş Di Maria gelişmesi! 00:02
G.Saray yıldız isimle sözleşme imzaladı! G.Saray yıldız isimle sözleşme imzaladı! 00:02
F.Bahçe'den dünya yıldızına kanca! F.Bahçe'den dünya yıldızına kanca! 00:02
Beşiktaş yıldız oyuncunun sözleşmesini uzattı! Beşiktaş yıldız oyuncunun sözleşmesini uzattı! 00:02
Daha Eski
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık an meselesi! F.Bahçe'de sürpriz ayrılık an meselesi! 00:02
Emirhan kapışması! Süper Lig'in devleri... Emirhan kapışması! Süper Lig'in devleri... 00:02
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Görüşmeler başladı... Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Görüşmeler başladı... 00:02
G.Saray'da beklenen ayrılık! İşte yeni talibi G.Saray'da beklenen ayrılık! İşte yeni talibi 00:02
F.Bahçe'ye ABD dinamosu! F.Bahçe'ye ABD dinamosu! 00:02
F.Bahçe'den Samardzic'e çılgın teklif! F.Bahçe'den Samardzic'e çılgın teklif! 00:02