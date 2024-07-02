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Fenerbahçe'yi şaşırtan Samardzic gelişmesi! Transfer askıya alındı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Lazar Samardzic transferinde kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği 22 yaşındaki oyuncu için kulübü Udinese'den şaşırtan bir talep geldi. İtalyan ekibinin bu isteği sonrası Fenerbahçe yönetimi transferde geri adım attı. İşte o rakam ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 18:19
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Fenerbahçe'yi şaşırtan Samardzic gelişmesi! Transfer askıya alındı

Yeni sezon transfer çalışmaları sürdüren Fenerbahçe'de orta saha bölgesine büyük önem veriliyor.

Fenerbahçe'yi şaşırtan Samardzic gelişmesi! Transfer askıya alındı

Listedeki isimlerle görüşmelerde bulunan sarı-lacivertliler, ilk sıraya Sırp oyuncu Lazar Samardzic'i almıştı.

Fenerbahçe'yi şaşırtan Samardzic gelişmesi! Transfer askıya alındı

Fenerbahçe'nin transferini istediği 22 yaşındaki oyuncuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'yi şaşırtan Samardzic gelişmesi! Transfer askıya alındı

Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Udinese'nin Kanarya'dan talebi şaşkınlık yarattı.

Fenerbahçe'yi şaşırtan Samardzic gelişmesi! Transfer askıya alındı

TRANSFERDE GERİ ADIM!
Tuttosport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Udinese'nin Samardzic için 25 milyon euro bonserviste diretmesi sonrası transferde geri adım attı.

Fenerbahçe'yi şaşırtan Samardzic gelişmesi! Transfer askıya alındı

Ayrıca İtalyan ekibi Lazio'nun da tıpkı Fenerbahçe gibi bu transferden yüksek bonservis nedeniyle vazgeçtiği belirtildi.

Fenerbahçe'yi şaşırtan Samardzic gelişmesi! Transfer askıya alındı

ROTA MCKENNIE'YE DÖNDÜ
Haberde, Fenerbahçe'nin alternatif olarak belirlediği Juventus forması giyen Weston McKennie için çalışmalarını hızlandırdığı belirtildi.

Fenerbahçe'yi şaşırtan Samardzic gelişmesi! Transfer askıya alındı

Sarı-lacivertlilerin 25 yaşındaki orta saha için Juventus'a resmi teklif yapacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'yi şaşırtan Samardzic gelişmesi! Transfer askıya alındı

Geride bıraktığımız sezonda Juventus formasını 38 kez giyen McKennie, bu karşılaşmalarda 10 asist yaptı.

Türk Telekom
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