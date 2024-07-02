Fenerbahçe'yi şaşırtan Samardzic gelişmesi! Transfer askıya alındı
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Lazar Samardzic transferinde kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği 22 yaşındaki oyuncu için kulübü Udinese'den şaşırtan bir talep geldi. İtalyan ekibinin bu isteği sonrası Fenerbahçe yönetimi transferde geri adım attı. İşte o rakam ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Udinese'nin Kanarya'dan talebi şaşkınlık yarattı.
TRANSFERDE GERİ ADIM!
Tuttosport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Udinese'nin Samardzic için 25 milyon euro bonserviste diretmesi sonrası transferde geri adım attı.
Ayrıca İtalyan ekibi Lazio'nun da tıpkı Fenerbahçe gibi bu transferden yüksek bonservis nedeniyle vazgeçtiği belirtildi.
ROTA MCKENNIE'YE DÖNDÜ
Haberde, Fenerbahçe'nin alternatif olarak belirlediği Juventus forması giyen Weston McKennie için çalışmalarını hızlandırdığı belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin 25 yaşındaki orta saha için Juventus'a resmi teklif yapacağı ifade edildi.
Geride bıraktığımız sezonda Juventus formasını 38 kez giyen McKennie, bu karşılaşmalarda 10 asist yaptı.
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