Fenerbahçe'yi şaşırtan Samardzic gelişmesi! Transfer askıya alındı

TRANSFERDE GERİ ADIM! Tuttosport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Udinese'nin Samardzic için 25 milyon euro bonserviste diretmesi sonrası transferde geri adım attı.

Ayrıca İtalyan ekibi Lazio'nun da tıpkı Fenerbahçe gibi bu transferden yüksek bonservis nedeniyle vazgeçtiği belirtildi.