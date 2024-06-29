Haberler Fenerbahçe El Kaabi sesleri

El Kaabi sesleri

Forvet transferini bitirmek isteyen Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı lacivertliler golcü konusunu sezon başlamadan bitirmek istiyor. Birçok adayın adı öne çıkarken son olarak Olympiakos ile Konferans Ligi’ni kazanan Ayoub El Kaabi listeye eklendi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
El Kaabi sesleri

Fenerbahçe'de artık tüm gözler forvet transferine çevrildi. Sarı lacivertliler birçok önemli ismi transfer listesine eklerken son olarak sürpriz bir yıldız daha gündeme geldi. Geçen sezon Olympiakos'ta oynayan ve Konferans Ligi'ni kazanan Ayoub El Kaabi'nin Fenerbahçe'nin listesinde olduğu belirtildi. Foot Mercato'nun özel haberine göre sarı lacivertlilerin El Kaabi'yi istediği kaydedildi. Görüşmelerin kısa sürede netlik kazanacağı dile getirildi.

TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR

31 yaşındaki forvetin de yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve Fenerbahçe'de forma giymek istediği aktarıldı. Daha önce 2021- 2023 yılları arasında Hatayspor'da yer alan Faslı yıldız, Süper Lig'i de yakından tanıyor. El Kaabi'nin Fenerbahçe'ye transfer olması halinde sarı lacivertliler golcü futbolcuya herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek, sadece imza parası gündeme gelecek. El Kaabi geçen sezon Olympiakos'ta 50 maçta 33 gol atmıştı.

KONFERANS LİGİ'NİN KRALI

Ayoub El Kaabi, geçtiğimiz sezon Olympiakos ile UEFA Konferans Ligi'ni kazanarak kariyerinin en önemli başarılarından birini elde etti. Konferans Ligi'nde çeyrek final aşamasında Fenerbahçe ile de karşılaşan El Kaabi, toplamda 9 maça çıkıp 11 gol kaydetti.

55 MAÇTA, 26 GOL ATTI

Hatayspor formasını 2021-2023 yılları arasında taşıyan Ayoub El Kaabi, 55 resmi maça çıktı ve rakip filelere 26 gol gönderdi. 4 de asist yapan Faslı forvet, 2022-2023 sezonunun sonunda Hatayspor'dan ayrıldı.

F.Bahçe'den forvet savaşı!
G.Saray'dan Beşiktaş'a Gronbaek çalımı!
DİĞER
Bu halini kimse tanıyamıyor.... 85 kiloya düşmüştü! X-Factor Ferah Zeydan'ı bir de şimdi görün!
Türkiye FATF'ın gri listesinden çıktı| İş dünyasına yansımaları nasıl olacak? Sektörün önde gelen isimleri değerlendirdi
Gol kralı F.Bahçe'nin radarında!
Sağ beke scout transferi!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den forvet savaşı!
Gol kralı F.Bahçe'nin radarında!
LGS TERCİHLER NE ZAMAN? 2024 LGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 29 Haziran bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 29 Haziran bugün kimin maçı var? 07:58
Gol kralı F.Bahçe'nin radarında! Gol kralı F.Bahçe'nin radarında! 00:02
Beşiktaş'ta flaş Di Maria gelişmesi! Beşiktaş'ta flaş Di Maria gelişmesi! 00:02
G.Saray yıldız isimle sözleşme imzaladı! G.Saray yıldız isimle sözleşme imzaladı! 00:02
F.Bahçe'den dünya yıldızına kanca! F.Bahçe'den dünya yıldızına kanca! 00:02
Beşiktaş yıldız oyuncunun sözleşmesini uzattı! Beşiktaş yıldız oyuncunun sözleşmesini uzattı! 00:02
Daha Eski
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık an meselesi! F.Bahçe'de sürpriz ayrılık an meselesi! 00:02
Emirhan kapışması! Süper Lig'in devleri... Emirhan kapışması! Süper Lig'in devleri... 00:02
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Görüşmeler başladı... Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Görüşmeler başladı... 00:02
G.Saray'da beklenen ayrılık! İşte yeni talibi G.Saray'da beklenen ayrılık! İşte yeni talibi 00:02
F.Bahçe'ye ABD dinamosu! F.Bahçe'ye ABD dinamosu! 00:02
F.Bahçe'den Samardzic'e çılgın teklif! F.Bahçe'den Samardzic'e çılgın teklif! 00:02