El Kaabi sesleri

Fenerbahçe'de artık tüm gözler forvet transferine çevrildi. Sarı lacivertliler birçok önemli ismi transfer listesine eklerken son olarak sürpriz bir yıldız daha gündeme geldi. Geçen sezon Olympiakos'ta oynayan ve Konferans Ligi'ni kazanan Ayoub El Kaabi'nin Fenerbahçe'nin listesinde olduğu belirtildi. Foot Mercato'nun özel haberine göre sarı lacivertlilerin El Kaabi'yi istediği kaydedildi. Görüşmelerin kısa sürede netlik kazanacağı dile getirildi.

TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR

31 yaşındaki forvetin de yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve Fenerbahçe'de forma giymek istediği aktarıldı. Daha önce 2021- 2023 yılları arasında Hatayspor'da yer alan Faslı yıldız, Süper Lig'i de yakından tanıyor. El Kaabi'nin Fenerbahçe'ye transfer olması halinde sarı lacivertliler golcü futbolcuya herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek, sadece imza parası gündeme gelecek. El Kaabi geçen sezon Olympiakos'ta 50 maçta 33 gol atmıştı.

KONFERANS LİGİ'NİN KRALI

Ayoub El Kaabi, geçtiğimiz sezon Olympiakos ile UEFA Konferans Ligi'ni kazanarak kariyerinin en önemli başarılarından birini elde etti. Konferans Ligi'nde çeyrek final aşamasında Fenerbahçe ile de karşılaşan El Kaabi, toplamda 9 maça çıkıp 11 gol kaydetti.

55 MAÇTA, 26 GOL ATTI

Hatayspor formasını 2021-2023 yılları arasında taşıyan Ayoub El Kaabi, 55 resmi maça çıktı ve rakip filelere 26 gol gönderdi. 4 de asist yapan Faslı forvet, 2022-2023 sezonunun sonunda Hatayspor'dan ayrıldı.