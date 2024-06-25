Almanya'dan Fenerbahçe iddiası! Stopere 1.91'lik Boşnak kule
Fenerbahçe yeni sezon için işi sıkı tutuyor. Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli ekip her bölge için Portekizli teknik adamın listesindeki isimlerin peşinde. Diğer taraftan, Fenerbahçe ile ilgili hem yurt içinden hem de yurt dışından transfer iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor. Bu iddiaların sonuncusu Almanya'dan. İşte o isim ve detaylar... (FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ)
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Takvim'in haberine göre, bu iddiaların sonuncusu stoper mevkisiyle ilgili ve iddiayı ortaya Alman basını attı.
Alman medyasından Abendblatt'ın haberine göre savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de gündeme son olarak Dennis Hadzikadunic geldi.
Rostov forması giyen 25 yaşındaki stoperin sözleşmesi 2026'da sona eriyor.
Geçtiğimiz sezonu Hamburg'da kiralık olarak geçiren 1.91 boyundaki futbolcu, Bundesliga 2'de çıktığı 24 karşılaşmada 1 gol kaydetti.
Tecrübeli futbolcu için Fenerbahçe'nin 2 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.
DENNIS HADZIKADUNIC KİMDİR?
09 Temmuz 1998'de İsveç'te dünyaya gelen oyuncu Bosna-Hersek milli takımında oynuyor.
1.91 boyundaki Hadzikadunic sağ ayağını kullanıyor. Uzun boyu ve güçlü fiziği sayesinde özellikle hava toplarında oldukça etkili.
Bugüne kadar 28 kez Bosna-Hersek Milli Takımı'nın formasını giyen Hadzikadunic, ülkesi adına gol kaydedemedi.
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