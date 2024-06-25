Haberler Fenerbahçe Almanya'dan Fenerbahçe iddiası! Stopere 1.91'lik Boşnak kule

Almanya'dan Fenerbahçe iddiası! Stopere 1.91'lik Boşnak kule

Fenerbahçe yeni sezon için işi sıkı tutuyor. Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli ekip her bölge için Portekizli teknik adamın listesindeki isimlerin peşinde. Diğer taraftan, Fenerbahçe ile ilgili hem yurt içinden hem de yurt dışından transfer iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor. Bu iddiaların sonuncusu Almanya'dan. İşte o isim ve detaylar... (FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 06:50
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Almanya'dan Fenerbahçe iddiası! Stopere Boşnak kule

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda kampa giren Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Jose Mourinho ilk kez sahaya çıktı.

Almanya'dan Fenerbahçe iddiası! Stopere Boşnak kule

Takımı Mourinho'ya emanet eden sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Almanya'dan Fenerbahçe iddiası! Stopere Boşnak kule

Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Fenerbahçe'nin adı yurt içinde ve dışında bir çok isimle anılmaya devam ediyor.

Almanya'dan Fenerbahçe iddiası! Stopere Boşnak kule

Takvim'in haberine göre, bu iddiaların sonuncusu stoper mevkisiyle ilgili ve iddiayı ortaya Alman basını attı.

Almanya'dan Fenerbahçe iddiası! Stopere Boşnak kule

Alman medyasından Abendblatt'ın haberine göre savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de gündeme son olarak Dennis Hadzikadunic geldi.

Almanya'dan Fenerbahçe iddiası! Stopere Boşnak kule

Rostov forması giyen 25 yaşındaki stoperin sözleşmesi 2026'da sona eriyor.

Almanya'dan Fenerbahçe iddiası! Stopere Boşnak kule

Geçtiğimiz sezonu Hamburg'da kiralık olarak geçiren 1.91 boyundaki futbolcu, Bundesliga 2'de çıktığı 24 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

Almanya'dan Fenerbahçe iddiası! Stopere Boşnak kule

Tecrübeli futbolcu için Fenerbahçe'nin 2 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

Almanya'dan Fenerbahçe iddiası! Stopere Boşnak kule

DENNIS HADZIKADUNIC KİMDİR?

09 Temmuz 1998'de İsveç'te dünyaya gelen oyuncu Bosna-Hersek milli takımında oynuyor.

Almanya'dan Fenerbahçe iddiası! Stopere Boşnak kule

1.91 boyundaki Hadzikadunic sağ ayağını kullanıyor. Uzun boyu ve güçlü fiziği sayesinde özellikle hava toplarında oldukça etkili.

Almanya'dan Fenerbahçe iddiası! Stopere Boşnak kule

Bugüne kadar 28 kez Bosna-Hersek Milli Takımı'nın formasını giyen Hadzikadunic, ülkesi adına gol kaydedemedi.

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