Haberler Fenerbahçe Livakovic Celtic'e Perin Fenerbahçe'ye

Livakovic Celtic'e Perin Fenerbahçe'ye

İskoç ekibi Celtic, Dominik Livakovic için Fenerbahçe’nin kapısını 9 milyon euroyla çaldı. Sarı-lacivertliler, Hırvat eldiveni gönderip yerine Juventus’tan Perin’i kadrosuna katacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Livakovic Celtic'e Perin Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe'de geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kalede değişim yaşanacak. Geçtiğimiz sezon başında Altay Bayındır'ı gönderip Dominik Livakovic'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, şimdi de Hırvat kaleciyle yollarını ayıracak. Trabzonspor maçı sonrasında yaşananların ardından takımdan ayrılmak isteyen ancak zorla ikna edilen Livakovic, EURO 2024 sonrasında takıma veda ediyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Tecrübeli kaleci için İskoç ekibi Celtic, 9 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Liva'nın da ayrılmak istemesi sonrasında bu teklif kabul gördü. Kısa süre içinde resmi açıklama yapılacak. Liva'nın yerini se Fenerbahçe, Juventus'tan Perin'le dolduracak. F.Bahçe, İtalyan eldivene 3 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme önerdi. Prensipte anlaşma sağlandı.

BEDELSİZ GELECEK

2018'de 16 milyon 300 bin euro bonservis bedeliyle Genao'dan Juventus'a transfer olan Perin, Szczesny'nin arkasında kaldığı için takımdan ayrılma istiyor. Geçen sezon da Fenerbahçe'nin gündmine gelen Perin'i Juve bırakmamıştı. Bu sene ise izin çıktı. Bonservis de ödenmeyecek.

SADECE 47 MAÇ

Perin, geldiği günden bu yana Juventus'ta sadece 47 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 22'sinde kalesini gole kapatan İtalyan eldiven, ağlarından ise 41 kez meşin yuvarlağı çıkardı.

Türk Telekom
Jose Mourinho'nun hayali Lewandowski!
DİĞER
Son dakika haberi: TFF'den yeni Arda Güler açıklaması! "Montella'ya sorduk, bize..."
Berat Albayrak'ın hamleleri meyvelerini veriyor | Gabar'da ilk hedef tamam! 2 sahada petrol üretimi 45 bin varile ulaştı
Almanya'dan F.Bahçe iddiası! Stopere Boşnak kule
G.Saray'dan ses getirecek transfer operasyonu! 3 ayrılık 4 imza...
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jose Mourinho'nun hayali Lewandowski!
F.Bahçe'den Arsenal ve Dortmund'a ret!
BİM AKTÜEL KATALOG 25 HAZİRAN | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?
Namaz vakitleri İstanbul (25 Haziran Salı)
TV 8 CANLI YAYIN
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 25 Haziran bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 25 Haziran bugün kimin maçı var? 07:53
Morata'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran hareket! Morata'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran hareket! 00:34
Trabzonspor'un yeni transferleri şehre geldi! Trabzonspor'un yeni transferleri şehre geldi! 00:34
F.Bahçe'ye Spinazzola müjdesi! Böyle açıkladı F.Bahçe'ye Spinazzola müjdesi! Böyle açıkladı 00:34
Cimbom'dan Arias bombası! Cimbom'dan Arias bombası! 00:34
Tüm planlar bozuldu! Abdülkerim ve transfer... Tüm planlar bozuldu! Abdülkerim ve transfer... 00:34
Daha Eski
F.Bahçe'nin Lindelöf teklifi ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam F.Bahçe'nin Lindelöf teklifi ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam 00:34
Perin'den flaş transfer kararı! F.Bahçe'ye mi gelecek? Perin'den flaş transfer kararı! F.Bahçe'ye mi gelecek? 00:34
F.Bahçe'ye Livakovic piyangosu! Yapılan teklif dudak uçuklattı F.Bahçe'ye Livakovic piyangosu! Yapılan teklif dudak uçuklattı 00:33
G.Saray'dan ABD'li yıldıza görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek G.Saray'dan ABD'li yıldıza görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek 00:33
Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu... Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu... 00:33
Osayi için o ülkede sıraya girdiler! Osayi için o ülkede sıraya girdiler! 00:33