Livakovic Celtic'e Perin Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe'de geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kalede değişim yaşanacak. Geçtiğimiz sezon başında Altay Bayındır'ı gönderip Dominik Livakovic'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, şimdi de Hırvat kaleciyle yollarını ayıracak. Trabzonspor maçı sonrasında yaşananların ardından takımdan ayrılmak isteyen ancak zorla ikna edilen Livakovic, EURO 2024 sonrasında takıma veda ediyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Tecrübeli kaleci için İskoç ekibi Celtic, 9 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Liva'nın da ayrılmak istemesi sonrasında bu teklif kabul gördü. Kısa süre içinde resmi açıklama yapılacak. Liva'nın yerini se Fenerbahçe, Juventus'tan Perin'le dolduracak. F.Bahçe, İtalyan eldivene 3 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme önerdi. Prensipte anlaşma sağlandı.

BEDELSİZ GELECEK

2018'de 16 milyon 300 bin euro bonservis bedeliyle Genao'dan Juventus'a transfer olan Perin, Szczesny'nin arkasında kaldığı için takımdan ayrılma istiyor. Geçen sezon da Fenerbahçe'nin gündmine gelen Perin'i Juve bırakmamıştı. Bu sene ise izin çıktı. Bonservis de ödenmeyecek.

SADECE 47 MAÇ

Perin, geldiği günden bu yana Juventus'ta sadece 47 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 22'sinde kalesini gole kapatan İtalyan eldiven, ağlarından ise 41 kez meşin yuvarlağı çıkardı.