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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Depay bombası!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken son olarak taraftarları oldukça heyecanlandıran bir isim gündeme geldi. Kanarya'nın Hollandalı futbolcu Memphis Depay ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Depay bombası!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Depay bombası!

Sarı-lacivertliler'in sezon sonu Atletico Madrid'le yollarını ayıran Hollandalı forvet Memphis Depay'ı transfer listesine eklendiği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Depay bombası!

Takvim'in haberine göre; Kanarya şu anda Hollanda Milli Takımı ile Euro 2024'te mücadele eden 30 yaşındaki forvetin performansını yakından takip ediyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Depay bombası!

Ayrıca sarı-lacivertlilerin turnuva sonrasında oyuncuya bir teklifte bulunacağı ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Depay bombası!

Geçen sezon Madrid ekibiyle 31 maça çıkan Depay, söz konusu karşılaşmalarda 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Depay bombası!

Kanatlarda da forma giyebilen Depay'a Fenerbahçe dışında Suudi kulüplerinin de ilgisi bulunuyor.

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