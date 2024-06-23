TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Depay bombası!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken son olarak taraftarları oldukça heyecanlandıran bir isim gündeme geldi. Kanarya'nın Hollandalı futbolcu Memphis Depay ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin detayları...
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Ayrıca sarı-lacivertlilerin turnuva sonrasında oyuncuya bir teklifte bulunacağı ifade ediliyor.
Geçen sezon Madrid ekibiyle 31 maça çıkan Depay, söz konusu karşılaşmalarda 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Kanatlarda da forma giyebilen Depay'a Fenerbahçe dışında Suudi kulüplerinin de ilgisi bulunuyor.
Hollanda forması ile 92 maça çıkan tecrübeli golcü ülkesi adına 45 gole imza attı.
Yıldız futbolcuya güncel verilere göre 10 milyon Euro değer biçiliyor.
Profesyonel kariyeri boyunca 459 maça çıkan 30 yaşındaki forvet 172 gol, 97 asiste 269 gole doğrudan katkı yapmayı başardı.
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