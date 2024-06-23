Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Manchester United'ın 2 yıldızı Fenerbahçe'ye! İşte önerilen rakam

TRANSFER HABERİ: Manchester United'ın 2 yıldızı Fenerbahçe'ye! İşte önerilen rakam

Son dakika spor haberi: Transferde gaza basan Fenerbahçe, rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdi. Fred’in yanına Casemiro’yu, stopere de Lindelöf’ü isteyen sarı-lacivertliler, iki oyuncu için de Manchester United’la görüşmelere başladı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun onay verdiği yıldızlar için teklif yapıldı. İşte önerilen rakam...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ: Manchester United'ın 2 yıldızı Fenerbahçe'ye! İşte önerilen rakam

Yeni sezonun startını dün veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hummalı bir şekilde devam ediyor.

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TRANSFER HABERİ: Manchester United'ın 2 yıldızı Fenerbahçe'ye! İşte önerilen rakam

Savunma, orta saha ve forvete takviye yapacak olan sarı-lacivertliler, bu bölgelerin ikisini Manchester United'ın oyuncularıyla dolduracak.

TRANSFER HABERİ: Manchester United'ın 2 yıldızı Fenerbahçe'ye! İşte önerilen rakam

Hedefteki isimler; Victor Lindelöf ve Casemiro olarak belirlenmiş durumda.

TRANSFER HABERİ: Manchester United'ın 2 yıldızı Fenerbahçe'ye! İşte önerilen rakam

20 MİLYON EURO ÖNERİLDİ!
İki oyuncu için de görüşmelere başlayan Fenerbahçe yönetimi, paket halinde 20 milyon euro bonservis önerdi.

TRANSFER HABERİ: Manchester United'ın 2 yıldızı Fenerbahçe'ye! İşte önerilen rakam

UNITED 30 MİLYON EURO İSTİYOR
Ancak Manchester United'ın iki oyuncudan beklediği gelirin 30 milyon euro olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Manchester United'ın 2 yıldızı Fenerbahçe'ye! İşte önerilen rakam

İki futbolcuya da hem Avrupa'dan hem de Suudi Arabistan'dan talipler var.

TRANSFER HABERİ: Manchester United'ın 2 yıldızı Fenerbahçe'ye! İşte önerilen rakam

Kırmızı-şeytanlar bu yüzden tok satıcı rolünde takılıyor.

TRANSFER HABERİ: Manchester United'ın 2 yıldızı Fenerbahçe'ye! İşte önerilen rakam

Teknik direktör Jose Mourinho, kadrosunda görmek istediği bu iki transferde ısrarcı...

TRANSFER HABERİ: Manchester United'ın 2 yıldızı Fenerbahçe'ye! İşte önerilen rakam

Yönetimin yapılacak pazarlıklar sonrasında fiyatta artış yapabileceği de iddia edildi.

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