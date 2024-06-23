TRANSFER HABERİ: Manchester United'ın 2 yıldızı Fenerbahçe'ye! İşte önerilen rakam
Son dakika spor haberi: Transferde gaza basan Fenerbahçe, rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdi. Fred’in yanına Casemiro’yu, stopere de Lindelöf’ü isteyen sarı-lacivertliler, iki oyuncu için de Manchester United’la görüşmelere başladı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun onay verdiği yıldızlar için teklif yapıldı. İşte önerilen rakam...
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Savunma, orta saha ve forvete takviye yapacak olan sarı-lacivertliler, bu bölgelerin ikisini Manchester United'ın oyuncularıyla dolduracak.
Hedefteki isimler; Victor Lindelöf ve Casemiro olarak belirlenmiş durumda.
20 MİLYON EURO ÖNERİLDİ!
İki oyuncu için de görüşmelere başlayan Fenerbahçe yönetimi, paket halinde 20 milyon euro bonservis önerdi.
UNITED 30 MİLYON EURO İSTİYOR
Ancak Manchester United'ın iki oyuncudan beklediği gelirin 30 milyon euro olduğu belirtildi.
İki futbolcuya da hem Avrupa'dan hem de Suudi Arabistan'dan talipler var.
Kırmızı-şeytanlar bu yüzden tok satıcı rolünde takılıyor.
Teknik direktör Jose Mourinho, kadrosunda görmek istediği bu iki transferde ısrarcı...
Yönetimin yapılacak pazarlıklar sonrasında fiyatta artış yapabileceği de iddia edildi.
Transferler ay sonuna kadar netleşecek.
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