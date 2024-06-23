Fenerbahçe'nin Alvaro Morata transferine beklenmeyen engel!

Ancak Sabah'ın haberine göre oyuncunun menajerinin, Roma, Juventus, Dortmund, Manchester United gibi kulüplerle temas halinde olduğu belirtildi.

Başkan Ali Koç ve ekibi, Morata'ya da Dzeko'nun kazandığı rakam olan 4.5 milyon Euro'nun üzerinde bir maaş önermeyi planlıyor.