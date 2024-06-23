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Fenerbahçe'nin Alvaro Morata transferine beklenmeyen engel!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken gündeme gelen isimlerden birisi de İspanyol yıldız Alvaro Morata olmuştu. Son olarak Kanarya'nın bu transferde beklenmeyen bir engel ile karşı karşıya olduğu öğrenildi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 06:50
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Fenerbahçe'nin Alvaro Morata transferine beklenmeyen engel!

Michy Batshuayi'nin ayrılışı sonrası forvet transferine hız veren Fenerbahçe, Alvaro Morata'nın menajeri ile masaya oturdu.

Fenerbahçe'nin Alvaro Morata transferine beklenmeyen engel!

2026'ya kadar sözleşmesi bulunduğu Atletico Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İspanyol santrforun serbest kalma bedelinin 12 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Alvaro Morata transferine beklenmeyen engel!

Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun 31 yaşındaki futbolcuya onay vermesinin ardından bu rakamı gözden çıkardı.

Fenerbahçe'nin Alvaro Morata transferine beklenmeyen engel!

Ancak Sabah'ın haberine göre oyuncunun menajerinin, Roma, Juventus, Dortmund, Manchester United gibi kulüplerle temas halinde olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin Alvaro Morata transferine beklenmeyen engel!

MOURINHO ETKİSİNE GÜVENİYORLAR

F.Bahçe ise zorlu rakiplere rağmen bu transferden umutlu. Sarı-lacivertli kurmaylar, takımın başına Mourinho'nun getirilmesinin futbolcu cephesiyle yapılacak pazarlıklara olumlu yansıyacağını düşünüyor.

Fenerbahçe'nin Alvaro Morata transferine beklenmeyen engel!

Başkan Ali Koç ve ekibi, Morata'ya da Dzeko'nun kazandığı rakam olan 4.5 milyon Euro'nun üzerinde bir maaş önermeyi planlıyor.

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