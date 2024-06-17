TRANSFER HABERİ - Alman gazeteci duyurdu! Nuri Şahin Fenerbahçeli yıldızı istiyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 2024/2025 sezonu öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sky DE muhabiri Patrick Berger, Edin Terzic'in ayrılığı sonrası Borussia Dortmund'un başına geçen Nuri Şahin'in, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusunu istediğini yazdı. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
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Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesiyle birlikte transferde gaza bastı.
Yaz transfer döneminde 4-5 takviye yapması beklenen Fenerbahçe, ilk transferini sol bek bölgesine gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.
Kanarya, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Levent Mercan takviyesi sonrası yıldız transferlerine yoğunlaşan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...
Sarı-lacivertlilerde yeni sezon öncesi ayrılacağı konuşulan isimlerin başındaysa Ferdi Kadıoğlu geliyor.
Milli yıldız, geride bıraktığımız sezon sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performansla göz doldurdu.
Başarılı oyunuyla Avrupa devlerinin radarına girmeyi başaran 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
NURİ ŞAHİN'DEN FERDİ KADIOĞLU'YA KANCA
Alman basını, Borussia Dortmund'un Ferdi Kadıoğlu'yu istediğini yazdı.
Sky DE muhabiri Patrick Berger'in paylaştığı haberde, Alman ekibinin yeni teknik direktörü Nuri Şahin'in, Fenerbahçeli yıldızı listesine eklediği aktarıldı.
Şahin'in Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra Newcastle United forması giyen Yankuba Minteh ve PSV forması giyen Jerdy Schouten'i de istediği kaydedildi.
Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıktı.
Milli futbolcu, 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
24 yaşındaki sol bekin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeriyse 21 milyon Euro.
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