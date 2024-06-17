Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Alman gazeteci duyurdu! Nuri Şahin Fenerbahçeli yıldızı istiyor

TRANSFER HABERİ - Alman gazeteci duyurdu! Nuri Şahin Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 2024/2025 sezonu öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sky DE muhabiri Patrick Berger, Edin Terzic'in ayrılığı sonrası Borussia Dortmund'un başına geçen Nuri Şahin'in, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusunu istediğini yazdı. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 20:03
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alman gazeteci duyurdu! Nuri Şahin Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Süper Lig'de tarihi bir sezon geçiren ancak topladığı 99 puana rağmen ligi 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Alman gazeteci duyurdu! Nuri Şahin Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Sezonun sona ermesinin ardından İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

Alman gazeteci duyurdu! Nuri Şahin Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Alman gazeteci duyurdu! Nuri Şahin Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesiyle birlikte transferde gaza bastı.

Alman gazeteci duyurdu! Nuri Şahin Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Yaz transfer döneminde 4-5 takviye yapması beklenen Fenerbahçe, ilk transferini sol bek bölgesine gerçekleştirdi.

Alman gazeteci duyurdu! Nuri Şahin Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.

Alman gazeteci duyurdu! Nuri Şahin Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Kanarya, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Alman gazeteci duyurdu! Nuri Şahin Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Levent Mercan takviyesi sonrası yıldız transferlerine yoğunlaşan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...

Alman gazeteci duyurdu! Nuri Şahin Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Sarı-lacivertlilerde yeni sezon öncesi ayrılacağı konuşulan isimlerin başındaysa Ferdi Kadıoğlu geliyor.

Alman gazeteci duyurdu! Nuri Şahin Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Milli yıldız, geride bıraktığımız sezon sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performansla göz doldurdu.

Alman gazeteci duyurdu! Nuri Şahin Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Başarılı oyunuyla Avrupa devlerinin radarına girmeyi başaran 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Alman gazeteci duyurdu! Nuri Şahin Fenerbahçeli yıldızı istiyor

NURİ ŞAHİN'DEN FERDİ KADIOĞLU'YA KANCA

Alman basını, Borussia Dortmund'un Ferdi Kadıoğlu'yu istediğini yazdı.

Alman gazeteci duyurdu! Nuri Şahin Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Sky DE muhabiri Patrick Berger'in paylaştığı haberde, Alman ekibinin yeni teknik direktörü Nuri Şahin'in, Fenerbahçeli yıldızı listesine eklediği aktarıldı.

Alman gazeteci duyurdu! Nuri Şahin Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Şahin'in Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra Newcastle United forması giyen Yankuba Minteh ve PSV forması giyen Jerdy Schouten'i de istediği kaydedildi.

Alman gazeteci duyurdu! Nuri Şahin Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıktı.

Alman gazeteci duyurdu! Nuri Şahin Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Milli futbolcu, 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

Alman gazeteci duyurdu! Nuri Şahin Fenerbahçeli yıldızı istiyor

24 yaşındaki sol bekin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Alman gazeteci duyurdu! Nuri Şahin Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeriyse 21 milyon Euro.

Belçika - Slovakya | CANLI
Türk Telekom
DİĞER
Kıvanç Tatlıtuğ Babalar Günü’nde oğlu Kurt Efe’yle poz verdi! İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve altın saçlı oğlunun kalpleri ısıtan o pozu!
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Teşkilatlarına bayram mesajı! Filistin vurgusu: Kana susamış İsrail durdurulmalı
F.Bahçe'den tarihi transfer hamlesi!
Romanya'dan süper başlangıç!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bu transfer uzun yıllar konuşulur
F.Bahçe'den tarihi transfer hamlesi!
Engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (17 Haziran)
Zilhicce ayı bitti mi, ne zaman bitiyor?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alman gazeteci duyurdu! Nuri Şahin F.Bahçeli yıldızı istiyor Alman gazeteci duyurdu! Nuri Şahin F.Bahçeli yıldızı istiyor 20:03
Bursaspor'un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla kimdir? Bursaspor'un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla kimdir? 19:50
Bursaspor'da Batalla dönemi Bursaspor'da Batalla dönemi 19:08
Fırtına'dan çifte transfer! Fırtına'dan çifte transfer! 17:58
G.Saray'dan Yusuf Sarı bombası! Anlaşma tamam G.Saray'dan Yusuf Sarı bombası! Anlaşma tamam 16:20
PSV 16'lık Türk yıldızı kaptı! PSV 16'lık Türk yıldızı kaptı! 15:43
Daha Eski
Griezmann G.Saray'a doğru! Yapılan teklif ortaya çıktı Griezmann G.Saray'a doğru! Yapılan teklif ortaya çıktı 15:39
F.Bahçe yeni yıldızını açıkladı! F.Bahçe yeni yıldızını açıkladı! 15:13
Ve karar verildi! G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi Ve karar verildi! G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi 14:53
Resmen açıklandı! Sergio Ramos... Resmen açıklandı! Sergio Ramos... 14:42
F.Bahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bu transfer uzun yıllar konuşulur F.Bahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bu transfer uzun yıllar konuşulur 14:24
F.Bahçe'den ses getirecek transfer hamlesi! F.Bahçe'den ses getirecek transfer hamlesi! 14:08