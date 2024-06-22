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Fenerbahçe'den günün transfer bombası! Böyle açıkladı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de büyük bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Batshuayi'nin Galatasaray ile anlaşmasının ardından golcü arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertliler, aradığı ismi İtalya'da buldu. Yıldız bir ismi kadrosuna katmak isteyen Kanarya, Juventus'un genç golcüsü Moise Kean'in peşine düştü. İşte yaşanan transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 16:12
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Fenerbahçe'den günün transfer bombası! Böyle açıkladı

Yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler hücum hattına yapılacak takviyeye çevrildi.

Fenerbahçe'den günün transfer bombası! Böyle açıkladı

Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporuna göre hareket eden yönetim, listesine önemli yıldızları aldı.

Fenerbahçe'den günün transfer bombası! Böyle açıkladı

Michy Batshuayi'nin sözleşmesinin sona ermesiyle Kanarya'da forvet transferine ağırlık verildi.

Fenerbahçe'den günün transfer bombası! Böyle açıkladı

Fenerbahçe ile anlaşma sağlayamayan Belçikalı yıldız, Galatasaray'ın teklifini kabul etti.

Fenerbahçe'den günün transfer bombası! Böyle açıkladı

Batshuayi'nin ayrılmasıyla birlikte hücum hattına yıldız bir golcü takviyesi planlayan yönetim, flaş bir ismi radarına aldı.

Fenerbahçe'den günün transfer bombası! Böyle açıkladı

MOISE KEAN BOMBASI!
Nokta atışı bir transfer hedefindeki Fenerbahçe'nin Juventus forması giyen Moise Kean ile ilgilendiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'den günün transfer bombası! Böyle açıkladı

Juventus'u yakından takip eden İtalyan gazeteci Giovanni Albanese, sarı-lacivertlilerin yıldız golcüyü transfer listesine eklediğini ifade etti.

Fenerbahçe'den günün transfer bombası! Böyle açıkladı

Albanese, Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin Moise Kean transferinde devrede olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'den günün transfer bombası! Böyle açıkladı

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan İtalyan yıldızı Fiorentina'nın da yakından takip ettiği bildirildi.

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