Fenerbahçe'den günün transfer bombası! Böyle açıkladı
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de büyük bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Batshuayi'nin Galatasaray ile anlaşmasının ardından golcü arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertliler, aradığı ismi İtalya'da buldu. Yıldız bir ismi kadrosuna katmak isteyen Kanarya, Juventus'un genç golcüsü Moise Kean'in peşine düştü. İşte yaşanan transfer gelişmesinin detayları...
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Fenerbahçe ile anlaşma sağlayamayan Belçikalı yıldız, Galatasaray'ın teklifini kabul etti.
Batshuayi'nin ayrılmasıyla birlikte hücum hattına yıldız bir golcü takviyesi planlayan yönetim, flaş bir ismi radarına aldı.
MOISE KEAN BOMBASI!
Nokta atışı bir transfer hedefindeki Fenerbahçe'nin Juventus forması giyen Moise Kean ile ilgilendiği öne sürüldü.
Juventus'u yakından takip eden İtalyan gazeteci Giovanni Albanese, sarı-lacivertlilerin yıldız golcüyü transfer listesine eklediğini ifade etti.
Albanese, Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin Moise Kean transferinde devrede olduğunu belirtti.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan İtalyan yıldızı Fiorentina'nın da yakından takip ettiği bildirildi.
Yıldız futbolcunun Juventus'taki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
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