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Fenerbahçe'de Djiku ve Osayi sevinci!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sağlık kontrollerini tamamlayan Djiku ve Osayi-Samuel de antrenmanda yer aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 21:41
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Fenerbahçe'de Djiku ve Osayi sevinci!

Yeni sezon hazırlılarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, çalışmalarını akşam yaptığı antrenmanla sürdürürken, sağlık kontrollerini tamamlayan Djiku ve Osayi-Samuel de antrenmanda yer aldı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda core çalışmasıyla başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda pas çalışmaları ve taktiksel çalışmalar yapan oyuncular; antrenmanı dayanıklılık koşuları ile noktaladı.

Öte yandan bugün sağlık kontrollerinden geçen Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel de kampa katılarak, akşam antrenmanına çıktı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.

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