TRANSFER HABERİ - Batshuayi'nin yerine geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü
Son dakika spor haberi: Michy Batshuayi ile yaptığı sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varamayan Fenerbahçe, rotasını golcü transferine çevirdi. Jose Mourinho'nun isteklerine göre hareket eden yönetim, Belçikalı golcünün yerine İtalya'dan takviye yapacak. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...
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Cimbom, Belçikalı futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklifi yaptı. Ayrıca Batshuayi, 1 milyon Euro imza parası alacak.
30 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'dan yıllık 3 milyon Euro kazanacak. Sarı-lacivertliler ise bu aşamada rotasını transfere çevirdi.
Hücum hattı için seçenekleri değerlendiren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.
Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin Fiorentina'da oynayan 27 yaşındaki Angolalı yıldız M'Bala Nzola'yı listesine eklediği iddia edildi.
Geçen sezon 33 maçta 3 gol, 3 asist kaydeden futbolcuya 8 milyon Euro değer biçiliyor. Oyuncu yedek forvet olarak düşünülüyor.
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