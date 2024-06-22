TRANSFER HABERİ - Batshuayi'nin yerine geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Sarı-lacivertliler, Belçikalı yıldız Michy Batshuayi ile sözleşme yenileyemedi. Yönetim, tecrübeli isme yeni sözleşme teklifi yaptı.

Ancak yıldız golcü ile Galatasaray da ilgileniyordu. Sarı-kırmızılı kulüp, Batshuayi ile anlaşma sağladı.