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TRANSFER HABERİ - Batshuayi'nin yerine geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Son dakika spor haberi: Michy Batshuayi ile yaptığı sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varamayan Fenerbahçe, rotasını golcü transferine çevirdi. Jose Mourinho'nun isteklerine göre hareket eden yönetim, Belçikalı golcünün yerine İtalya'dan takviye yapacak. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 14:42
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TRANSFER HABERİ - Batshuayi'nin yerine geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadroda sürpriz bir kan kaybı yaşıyor.

TRANSFER HABERİ - Batshuayi'nin yerine geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Sarı-lacivertliler, Belçikalı yıldız Michy Batshuayi ile sözleşme yenileyemedi. Yönetim, tecrübeli isme yeni sözleşme teklifi yaptı.

TRANSFER HABERİ - Batshuayi'nin yerine geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Ancak yıldız golcü ile Galatasaray da ilgileniyordu. Sarı-kırmızılı kulüp, Batshuayi ile anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Batshuayi'nin yerine geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Cimbom, Belçikalı futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklifi yaptı. Ayrıca Batshuayi, 1 milyon Euro imza parası alacak.

TRANSFER HABERİ - Batshuayi'nin yerine geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

30 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'dan yıllık 3 milyon Euro kazanacak. Sarı-lacivertliler ise bu aşamada rotasını transfere çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Batshuayi'nin yerine geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Hücum hattı için seçenekleri değerlendiren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ - Batshuayi'nin yerine geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin Fiorentina'da oynayan 27 yaşındaki Angolalı yıldız M'Bala Nzola'yı listesine eklediği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Batshuayi'nin yerine geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Geçen sezon 33 maçta 3 gol, 3 asist kaydeden futbolcuya 8 milyon Euro değer biçiliyor. Oyuncu yedek forvet olarak düşünülüyor.

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Türk Telekom
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