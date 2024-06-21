SON DAKİKA: Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini uzattı! İşte kontrat detayları

Fenerbahçe Kulübü, takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesinin 2 yıllığına uzatıldığını açıkladı.
Sarı lacivertlilerden yapılan resmi duyuruda, "Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır. Bu doğrultuda; Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir. 2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş'a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
İŞTE O AÇIKLAMA:
Bilgilendirme Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır. Bu doğrultuda; Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir. 2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş'a parçası… pic.twitter.com/4TFD5DBmij— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 21, 2024