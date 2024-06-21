Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA: Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini uzattı! İşte kontrat detayları

SON DAKİKA: Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini uzattı! İşte kontrat detayları

Fenerbahçe, haziran ayı itibariyle kontratı biten takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 13:43 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 13:58
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA: Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini uzattı! İşte kontrat detayları

Fenerbahçe Kulübü, takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesinin 2 yıllığına uzatıldığını açıkladı.

Sarı lacivertlilerden yapılan resmi duyuruda, "Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır. Bu doğrultuda; Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir. 2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş'a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Levent Mercan F.Bahçe'de! İşte sözleşme şartları
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Şimdi de eski Beşiktaşlı geliyor
DİĞER
Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si meğer Fenerbahçe yıldızıyla kardeşmiş!
SSK ve Bağ-kurluya yüzde 26.61 zam! Yeni tahmin geldi hesaplar değişti! | 2024 temmuz emekli zammı ne kadar olacak?
Batshuayi sonrası bir ayrılık daha!
Dzeko F.Bahçe'de kalacak mı? İşte yapılan teklifler
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Levent Mercan F.Bahçe'de! İşte sözleşme şartları
Batshuayi sonrası bir ayrılık daha!
TRT1 CANLI İZLE | TRT 1 canlı yayın FULL HD izle - TRT1 EURO 2024 canlı izle
TOKİ'ye başvuranlar DİKKAT! Resmi açıklama geldi | İşte başvuru ve inşaatlarda son durum
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 21 HAZİRAN rakamları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Baggio hırsızların saldırısına uğradı! Baggio hırsızların saldırısına uğradı! 14:19
Türkyie - Polonya maçı bilgileri! Türkyie - Polonya maçı bilgileri! 14:05
F.Bahçe Mert Hakan'la nikah tazeledi! F.Bahçe Mert Hakan'la nikah tazeledi! 13:43
Levent Mercan F.Bahçe'de! İşte sözleşme şartları Levent Mercan F.Bahçe'de! İşte sözleşme şartları 13:39
Türkiye - Portekiz maçı ne zaman? Türkiye - Portekiz maçı ne zaman? 13:26
Belçika - Romanya maçı ne zaman? Belçika - Romanya maçı ne zaman? 13:05
Daha Eski
Cimbom'dan F.Bahçe'ye 2. çalım! Cimbom'dan F.Bahçe'ye 2. çalım! 12:49
Arda Güler'e Premier Lig devi talip oldu Arda Güler'e Premier Lig devi talip oldu 12:14
Gürcistan - Çekya maçı ne zaman? Gürcistan - Çekya maçı ne zaman? 12:02
Trabzonspor 2 yıldızı İstanbul'a getiriyor! Trabzonspor 2 yıldızı İstanbul'a getiriyor! 12:00
Batshuayi sonrası bir ayrılık daha! Batshuayi sonrası bir ayrılık daha! 11:42
Arjantin - Türkiye voleybol maçı detayları! Arjantin - Türkiye voleybol maçı detayları! 11:21