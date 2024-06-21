Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA: Levent Mercan resmen Fenerbahçe'de! İşte sözleşme şartları

SON DAKİKA: Levent Mercan resmen Fenerbahçe'de! İşte sözleşme şartları

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'la 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 13:39 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 14:16
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SON DAKİKA: Levent Mercan resmen Fenerbahçe'de! İşte sözleşme şartları

Fenerbahçe Kulübü, 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı renklerine bağladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük'ten transfer edilen 23 yaşındaki sol bek ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Levent Mercan, 2021'den bu yana formasını giydiği Fatih Karagümrük'te çıktığı 93 maçta 4 gole imza attı.

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