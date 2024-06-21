SON DAKİKA: Levent Mercan resmen Fenerbahçe'de! İşte sözleşme şartları

Fenerbahçe Kulübü, 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı renklerine bağladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük'ten transfer edilen 23 yaşındaki sol bek ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Levent Mercan, 2021'den bu yana formasını giydiği Fatih Karagümrük'te çıktığı 93 maçta 4 gole imza attı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Bilgilendirme Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır. Bu doğrultuda; Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir. 2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş'a parçası… pic.twitter.com/4TFD5DBmij