Haberler Fenerbahçe Dzeko, Hajduk'a

Dzeko, Hajduk'a

Jose Mourinho'nun biletini kestiği Edin Dzeko için Al-Hilal'in devrede olduğu biliniyor. Ancak dün flaş bir iddia ortaya atıldı ve Dzeko'nun Roma'dan takım arkadaşı olan Nikola Kalinic'in sportif direktörlüğünü yaptığı Hajduk Split'in Boşnak oyuncuyu istediği ileri sürüldü. Hırvat basınından Dnevno'da yer alan habere göre; Kalinic, Fenerbahçe'yle temasa geçti. Haberde; Edin Dzeko'nun ülkesine yakın olmak için Hajduk'un teklifini kabul edebileceği vurgulandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Dzeko, Hajduk'a
Jose Mourinho'nun biletini kestiği Edin Dzeko için Al-Hilal'in devrede olduğu biliniyor. Ancak dün flaş bir iddia ortaya atıldı ve Dzeko'nun Roma'dan takım arkadaşı olan Nikola Kalinic'in sportif direktörlüğünü yaptığı Hajduk Split'in Boşnak oyuncuyu istediği ileri sürüldü. Hırvat basınından Dnevno'da yer alan habere göre; Kalinic, Fenerbahçe'yle temasa geçti. Haberde; Edin Dzeko'nun ülkesine yakın olmak için Hajduk'un teklifini kabul edebileceği vurgulandı.
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