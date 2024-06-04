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Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Mourinho'nun oğlunun arkadaşı geliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun getirilmesiyle birlikte transfer çalışmaları hız kazandı. Birçok dünya yıldızını kadrosuna kazandırması beklenen sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, Jose Mourinho'nun oğlunun arkadaşı olan yıldız futbolcunun sarı-lacivertli takıma transfer olabileceğini yazdı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 16:05
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MERT KILIÇ
Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Mourinho'nun oğlunun arkadaşı geliyor

Trendyol Süper Lig'de sezonu tek mağlubiyet ve 99 puanla kapatmasına rağmen 2. sırada tamamlayarak şampiyonluk hasretine son veremeyen Fenerbahçe, büyük ses getiren bir hamleye imza attı.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Mourinho'nun oğlunun arkadaşı geliyor

İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Mourinho'nun oğlunun arkadaşı geliyor

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda gerçekleştirdiği imza töreniyle 61 yaşındaki çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Mourinho'nun oğlunun arkadaşı geliyor

Tecrübeli teknik adam, pazartesi günü Ülker Stadı'nda yer alan 1907 Tribünü'nde basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Mourinho'nun oğlunun arkadaşı geliyor

Mourinho, Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Mario Branco'nun da yer aldığı toplantıda transferle ilgili de konuştu.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Mourinho'nun oğlunun arkadaşı geliyor

"LUKAKU VE DYBALA'YI İSTEMİYORUM"

Portekizli çalıştırıcı Romelu Lukaku ve Paulo Dybala iddialarıyla ilgili "Takımdan ayrılacak ve takıma katılacak oyuncularla ilgili her zaman dürüst olmanız gerekir.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Mourinho'nun oğlunun arkadaşı geliyor

Başkanımız her zaman dürüst bir yaklaşım sergiledi. Bizim de böyle olmamız gerekiyor. Bir transfer bittikten sonra öğrenmelisiniz. Buranın kültürü biraz farklı ama bu tip işlerin gizli yapılması gerekiyor.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Mourinho'nun oğlunun arkadaşı geliyor

Ben Lukaku ve Dybala'yı istemiyorum. Biz işimizi saygı duyarak yapacağız. Teknik ekibime gelecek olursak, önemli olan patron benim. Bu kişiler benim ve kulüp için çalışacak. Ben yüksek seviyede insanlarla çalışırım. O isimleri de öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Mourinho'nun oğlunun arkadaşı geliyor

"ARDA GÜLER GELMEK İSTERSE NEDEN OLMASIN"

Real Madrid'te forma giyen Arda Güler'in Fenerbahçe'ye gelmek istemesi halinde onunla çalışmak istediğini söyleyen Jose Mourinho, "Kendisi gelmek isterse neden olmasın. Dürüst olmam gerekirse Real Madrid gibi bir kulüpte oynadığınızda geri gelme niyetiniz olmaz.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Mourinho'nun oğlunun arkadaşı geliyor

Kulübü gerçekten seviyorsa, kiralama bedeli ödemeyeceksek ve maaşının yüzde 75'ini Real Madrid karşılayacaksa neden olmasın" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Mourinho'nun oğlunun arkadaşı geliyor

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesiyle birlikte transfer çalışmalarına yoğunluk verilirken, sarı-lacivertlilerle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Mourinho'nun oğlunun arkadaşı geliyor

MATT O'RILEY YENİDEN GÜNDEMDE

İngiliz basını, Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde de gündemine aldığı ve kariyerini Celtic'te sürdüren orta saha oyuncusu Matt O'Riley'i gündemine aldığını yazdı.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Mourinho'nun oğlunun arkadaşı geliyor

MOURINHO'NUN OĞLUYLA FULHAM'DA OYNADILAR

The Sun'da yer alan haberde, Danimarkalı futbolcunun, Jose Mourinho'nun oğlu Jose Mourinho Jr. ile Fulham'dan takım arkadaşı olduğu ve Mourinho'nun oğlunun maçlarını izlerken O'Riley'den etkilenmiş olabileceği vurgulandı.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Mourinho'nun oğlunun arkadaşı geliyor

GALATASARAY VE 3 TAKIM DAHA İSTİYOR

Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray, Inter, Atletico Madrid ve Tottenham'ın da yıldız futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Mourinho'nun oğlunun arkadaşı geliyor

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'yu takımın başına getirmesiyle birlikte 23 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli takıma transfer olabileceği aktarıldı.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Mourinho'nun oğlunun arkadaşı geliyor

Matt O'Riley bu sezon Celtic formasıyla 49 maça çıktı.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Mourinho'nun oğlunun arkadaşı geliyor

Danimarkalı yıldız, 19 gol ve 18 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Mourinho'nun oğlunun arkadaşı geliyor

O'Riley'in İskoç ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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