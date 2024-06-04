Haberler Fenerbahçe Szymanski'den Mourinho itirafı ve transfer sözleri! Fenerbahçe'de kalacak mı?

Szymanski'den Mourinho itirafı ve transfer sözleri! Fenerbahçe'de kalacak mı?

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski, Polonya Milli Takım kampında açıklamalarda bulundu. Szymanski, sarı-lacivertli takımı yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Adı birçok Avrupa kulübüyle anılan yıldız futbolcu, sarı-lacivertli takımdaki geleceğiyle ilgili de konuştu. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 12:49 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 13:10
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Szymanski'den Mourinho itirafı ve transfer sözleri! Fenerbahçe'de kalacak mı?

Sezonu 99 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de en dikkat çeken oyunculardan biri Sebastian Szymanski oldu.

Szymanski'den Mourinho itirafı ve transfer sözleri! Fenerbahçe'de kalacak mı?

Sezon başında Dinamo Moskova'dan transfer edilen Polonyalı yıldız, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu.

Szymanski'den Mourinho itirafı ve transfer sözleri! Fenerbahçe'de kalacak mı?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için Polonya Milli Takımı'nda yer alan Szymanski, kampta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Szymanski'den Mourinho itirafı ve transfer sözleri! Fenerbahçe'de kalacak mı?

Başarılı oyuncu, Jose Mourinho'nun sarı-lacivertlilerin başına geçmesini dikkat çeken ifadelerle yorumladı.

Szymanski'den Mourinho itirafı ve transfer sözleri! Fenerbahçe'de kalacak mı?

Szymanski ayrıca Mourinho'nun gelmesi sonrası Fenerbahçe'ye getirmeye çalıştığı futbolcuyu açıklarken, sarı-lacivertli takımdaki geleceğiyle ilgili de konuştu.

Szymanski'den Mourinho itirafı ve transfer sözleri! Fenerbahçe'de kalacak mı?

İşte Sebastian Szymanski'nin açıklamaları...

Szymanski'den Mourinho itirafı ve transfer sözleri! Fenerbahçe'de kalacak mı?

"ZALEWSKI'Yİ FENERBAHÇE'YE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUM"

"Bunu saklamıyorum, Nicola Zalewski ile transferi konuştum. Bize transfer olması için ikna etmeye çalışıyorum."

Szymanski'den Mourinho itirafı ve transfer sözleri! Fenerbahçe'de kalacak mı?

"MOURINHO'NUN GELMESİNİ BEKLEMİYORDUM"

O özel biri. Futbol dünyasında çok büyük bir figür. Doğrusunu söylemek gerekirse onun Fenerbahçe'ye geleceğini beklemiyordum. Fenerbahçe harika taraftarı olan tutkulu bir kulüp, burayı sevecektir."

Szymanski'den Mourinho itirafı ve transfer sözleri! Fenerbahçe'de kalacak mı?

"FENERBAHÇE'DE KALIRSAM HİÇBİR ŞEY KAYBETMEYECEĞİM"

"Şu anda geleceğim hakkında bir şey söyleyemem. EURO2024'e odaklanıyorum.

Szymanski'den Mourinho itirafı ve transfer sözleri! Fenerbahçe'de kalacak mı?

Böyle bir sezondan ve bu kadar harika bir insanın kulübe gelmesinden sonra, Fenerbahce'de kalırsam hiçbir şey kaybetmeyeceğim.

Szymanski'den Mourinho itirafı ve transfer sözleri! Fenerbahçe'de kalacak mı?

Göreceğiz, her şey olabilir. Hiçbir şeyden asla emin olamazsın."

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