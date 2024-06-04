Szymanski'den Mourinho itirafı ve transfer sözleri! Fenerbahçe'de kalacak mı?
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski, Polonya Milli Takım kampında açıklamalarda bulundu. Szymanski, sarı-lacivertli takımı yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Adı birçok Avrupa kulübüyle anılan yıldız futbolcu, sarı-lacivertli takımdaki geleceğiyle ilgili de konuştu. İşte o sözler... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 12:49 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 13:10
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Başarılı oyuncu, Jose Mourinho'nun sarı-lacivertlilerin başına geçmesini dikkat çeken ifadelerle yorumladı.
Szymanski ayrıca Mourinho'nun gelmesi sonrası Fenerbahçe'ye getirmeye çalıştığı futbolcuyu açıklarken, sarı-lacivertli takımdaki geleceğiyle ilgili de konuştu.
İşte Sebastian Szymanski'nin açıklamaları...
"ZALEWSKI'Yİ FENERBAHÇE'YE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUM"
"Bunu saklamıyorum, Nicola Zalewski ile transferi konuştum. Bize transfer olması için ikna etmeye çalışıyorum."
"MOURINHO'NUN GELMESİNİ BEKLEMİYORDUM"
O özel biri. Futbol dünyasında çok büyük bir figür. Doğrusunu söylemek gerekirse onun Fenerbahçe'ye geleceğini beklemiyordum. Fenerbahçe harika taraftarı olan tutkulu bir kulüp, burayı sevecektir."
"FENERBAHÇE'DE KALIRSAM HİÇBİR ŞEY KAYBETMEYECEĞİM"
"Şu anda geleceğim hakkında bir şey söyleyemem. EURO2024'e odaklanıyorum.
Böyle bir sezondan ve bu kadar harika bir insanın kulübe gelmesinden sonra, Fenerbahce'de kalırsam hiçbir şey kaybetmeyeceğim.
Göreceğiz, her şey olabilir. Hiçbir şeyden asla emin olamazsın."
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