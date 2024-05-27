Fenerbahçe'de Joshua King takımdan ayrıldı! İşte o paylaşım

Fenerbahçe'deki sözleşmesi sona eren Norveçli yıldız Joshua King takımdan ayrıldığını açıkladı. Deneyimli golcü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla taraftarlara veda etti.

İşte Joshua King'in veda paylaşımı...

"Sevgili Fenerbahçe ailesi Bu kulüpteki zamanım ne yazık ki bitiyor. 2 yıl boyunca sarı/lacivert formayı giydiğim için onur duyuyorum. Futbolda inişler ve çıkışlar vardır. Sakatlıklarım, bu harika kulübe imza attığım zaman planladığım şeyi siz hayranlara vermemi engelledi, bunun için özür dilerim. Kimse senin önünde sahada olmayı benden çok isteyemezdi! İmzalamadan önce kulüp hakkında çok şey bilmiyordum. Ama şimdi fenerbahçe taraftarı olarak ayrılıyorum! Umarım gelecek sezon şampiyon olursunuz, çünkü gerçekten kalbimde siz taraftarların bunu herkesten çok hak ettiğinizi hissediyorum. Bu kulüp için sahip olduğun tutku, destek ve sevgi gerçekten nadirdir. Son 2 yıldaki ekip arkadaşlarıma & eğitim alanındaki personele çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Bu bir veda değil, çünkü destek olmak için geri geleceğim. Başarıların devamını dilerim Teşekkürler Fenerbahçe."

Fenerbahçe kariyerinde 54 resmi maçta forma giyen Joshua King, 12 gol ve 7 asistlik katkı verdi.