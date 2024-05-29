Yeni hoca Mourinho

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, seçilmesi halinde Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek için tüm imkanlarını seferber etti. Daha önce Portekizli teknik adamla görüşme sağlayan ve bunu duyuran Yıldırım, cumartesi günü Londra'ya gidecek ve yüz yüz son bir toplantı gerçekleştirecek. Bu toplantıda Jose Mourinho'yla anlaşma sağlayacak. Aziz Yıldırım 8-9 Haziran'daki genel kurulda başkan seçilirse Jose, 10 Haziran Pazartesi günü İstanbul'a gelecek.

KİMİ İSTERSE ALACAĞIZ

Jose Mourinho ile ilgili konuşan Yıldırım, "Şampiyon olabilmek için, önce iyi takım olması lazım. İyi teknik direktör, iyi yönetim olması lazım. Yönetim var. Teknik direktör olarak da iyi bir teknik direktör getireceğiz. Bu hafta sonu ben de Londra'ya gideceğim. Anlaşacağız, Mourinho'yu getireceğiz. Cumartesi günü Londra'da Mourinho ile buluşacağız. Yapılacak transferleri de Cumartesi günü bana söyleyecektir. Kimi isterse alacağız!" açıklamasını yaptı.

BİR KARAR VERECEĞİM

Öte yandan Jose Mourinho, Antena 3 CNN'e yaptığı açıklamada kendisine gelen teklifleri doğruladı. Portekizli çalıştırıcı, "Bir karar vermem gerekiyor. Şu ana kadar sadece insanları dinliyordum, herkesle görüşüyordum, çünkü bu bir saygı meselesiydi. Sadece Türk kulüpleri önemli değil, başka kulüpler de var. Hayatımdaki ve kariyerimdeki önemli insanlarla konuşuyorum. Belki önümüzdeki iki hafta içinde bir karar vermem gerekiyor. Ama artık bir karar verme zamanı geldi" dedi.