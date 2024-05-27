FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko'dan dikkat çeken paylaşım! "Gelecek sezon..."
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Edin Dzeko, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Taraftara seslenen deneyimli oyuncu, gelecek sezonu işaret etti. İşte o sözler...
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan deneyimli forvet, taraftara seslendi.
"Sezonun ilk gününden son güne kadar her şeyimizi verdik, yeterli olmadı. Birçok nedenden dolayı yeterli değildi."
"Dün (İstanbulspor maçı) Fenerbahçe ve taraftarları neden asla vazgeçmeyeceğimizi ve neden Türkiye'nin en büyük kulübü olduğumuzu bir kez daha gösterdi."
"Sezon boyunca ve dün bize çok fazla sevgi gösterdiniz. Sezon boyunca çabalarımızı takdir ettiğinizi biliyoruz. Desteğiniz ve sabrınız için teşekkürler."
"Bilin ki sizler Fenerbahçe'nin gerçek güçlerisiniz. Her zaman başı dik olan Fenerbahçe, gelecek sezon daha güçlü bir şekilde geri dönecektir."
Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezon 46 maça çıkan deneyimli forvet Edin Dzeko, 25 gol attı ve 10 asist yaptı.
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