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FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko'dan dikkat çeken paylaşım! "Gelecek sezon..."

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Edin Dzeko, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Taraftara seslenen deneyimli oyuncu, gelecek sezonu işaret etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 19:27
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FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko'dan dikkat çeken paylaşım! "Gelecek sezon..."

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko'dan dikkat çeken paylaşım! "Gelecek sezon..."

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan deneyimli forvet, taraftara seslendi.

İşte o sözler...

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko'dan dikkat çeken paylaşım! "Gelecek sezon..."

"Sezonun ilk gününden son güne kadar her şeyimizi verdik, yeterli olmadı. Birçok nedenden dolayı yeterli değildi."

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko'dan dikkat çeken paylaşım! "Gelecek sezon..."

"Dün (İstanbulspor maçı) Fenerbahçe ve taraftarları neden asla vazgeçmeyeceğimizi ve neden Türkiye'nin en büyük kulübü olduğumuzu bir kez daha gösterdi."

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko'dan dikkat çeken paylaşım! "Gelecek sezon..."

"Sezon boyunca ve dün bize çok fazla sevgi gösterdiniz. Sezon boyunca çabalarımızı takdir ettiğinizi biliyoruz. Desteğiniz ve sabrınız için teşekkürler."

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko'dan dikkat çeken paylaşım! "Gelecek sezon..."

"Bilin ki sizler Fenerbahçe'nin gerçek güçlerisiniz. Her zaman başı dik olan Fenerbahçe, gelecek sezon daha güçlü bir şekilde geri dönecektir."

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