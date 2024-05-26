Gözler Kadıköy'de kulaklar Konya'da! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i
Fenerbahçe’de tüm planlar galibiyet ve şampiyonluk üzerine yapıldı. Teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar, Konya’nın Galatasaray’ı yeneceğinden emin. İsmail Kartal, “Şampiyonluğu kutlamaya hazırlanın” dedi. Öte yandan Kartal, sahaya süreceği 11'i de büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı muhtemel 11'i...
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KULAKLAR KONYA'DA
Teknik direktör İsmail Kartal da dün Samandıra'da öğrencilerine seslendi ve "Kazanın ve şampiyonluğu kutlamaya hazırlanın" dedi.
Bugün tüm Fenerbahçelilerin gözleri Kadıköy'de kulakları ise Konya'da olacak. Sarı-lacivertli taraftarlar, gelecek müjdeli haberle yıllardır hasretini çektikleri şampiyonluğu kutlamaya hazırlanıyorlar.
Kadıköy'de de şampiyonluk için tüm hazırlıklar yapıldı. Şampiyonluk halinde Kadıköy sokakları bayram yerine çevrilecek.
YENİLGİYİ UNUTTU
Ligdeki ilk ve tek yenilgisini 11'inci haftadaki Trabzonspor maçında alan Sarı-lacivertliler, ardından oynadığı 26 karşılaşmayı kaybetmedi.
Bu 26 mücadelenin 20'sini kazanan Fenerbahçe, 6'sından ise beraberlikle ayrıldı. Bu 20 galibiyetin içinde Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor maçları da var.
TARAFLAR ARASINDA 50'NCİ MAÇ
Fenerbahçe ile İstanbulspor, Süper Lig'de 50'nci kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 49 karşılaşmada sarı-lacivertli ekip, 35 galibiyet elde ederken 7 mücadele beraberlikle sonuçlandı. İstanbulspor ise sahadan 7 kez galibiyetle ayrıldı. Oynanan maçlarda Fenerbahçe, 92 gol atarken; İstanbulspor 32 kez fileleri havalandırdı.
SON 6 MAÇTA 32 GOL
İki takım arasında oynanan son 6 karşılaşmada toplam 32 gol atıldı. Bu 6 karşılaşmanın 1 tanesinde 7, 2 tanesinde 6, 1 tanesinde 5, 2 tanesinde ise 4 gol çıktı. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertli ekip, rakip filelere 23 gol bırakırken, İstanbulspor 9 gol atma başarısı gösterdi.
FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Mert (Osayi), Çağlar, Becao, Ferdi, Zajc, Fred, King, Szymanski, Tadic, Dzeko (Serdar)
İstanbulspor: Arda, Okan, Bartu, Ali Yaşar, Vorobjovas, Loshaj, Coly, Vefa, Sambissa, Mamadou, Jackson
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