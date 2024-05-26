Haberler Fenerbahçe Gözler Kadıköy'de kulaklar Konya'da! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

Gözler Kadıköy'de kulaklar Konya'da! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

Fenerbahçe’de tüm planlar galibiyet ve şampiyonluk üzerine yapıldı. Teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar, Konya’nın Galatasaray’ı yeneceğinden emin. İsmail Kartal, “Şampiyonluğu kutlamaya hazırlanın” dedi. Öte yandan Kartal, sahaya süreceği 11'i de büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı muhtemel 11'i...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 06:50
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Gözler Kadıköy'de kulaklar Konya'da! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

Galatasaray'ı deplasmanda yenerek şampiyonluk şansını son haftaya taşıyan Fenerbahçe, bugün ligin son karşılaşmasında İstanbulspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Gözler Kadıköy'de kulaklar Konya'da! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

Sarı-lacivertliler, bu maçı kazanır, Galatasaray da Tümosan Konyaspor'a mağlup olursa Fenerbahçe, şampiyonluğunu ilan edecek.

Gözler Kadıköy'de kulaklar Konya'da! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

Teknik heyet başta olmak üzere, futbolcular, taraftarlar ve tüm camia Konyaspor'un G.Saray'ı yeneceğine ve şampiyon olacaklarına inanıyor.

Gözler Kadıköy'de kulaklar Konya'da! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

KULAKLAR KONYA'DA

Teknik direktör İsmail Kartal da dün Samandıra'da öğrencilerine seslendi ve "Kazanın ve şampiyonluğu kutlamaya hazırlanın" dedi.

Gözler Kadıköy'de kulaklar Konya'da! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

Bugün tüm Fenerbahçelilerin gözleri Kadıköy'de kulakları ise Konya'da olacak. Sarı-lacivertli taraftarlar, gelecek müjdeli haberle yıllardır hasretini çektikleri şampiyonluğu kutlamaya hazırlanıyorlar.

Gözler Kadıköy'de kulaklar Konya'da! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

Kadıköy'de de şampiyonluk için tüm hazırlıklar yapıldı. Şampiyonluk halinde Kadıköy sokakları bayram yerine çevrilecek.

Gözler Kadıköy'de kulaklar Konya'da! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

YENİLGİYİ UNUTTU

Ligdeki ilk ve tek yenilgisini 11'inci haftadaki Trabzonspor maçında alan Sarı-lacivertliler, ardından oynadığı 26 karşılaşmayı kaybetmedi.

Gözler Kadıköy'de kulaklar Konya'da! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

Bu 26 mücadelenin 20'sini kazanan Fenerbahçe, 6'sından ise beraberlikle ayrıldı. Bu 20 galibiyetin içinde Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor maçları da var.

Gözler Kadıköy'de kulaklar Konya'da! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

TARAFLAR ARASINDA 50'NCİ MAÇ

Fenerbahçe ile İstanbulspor, Süper Lig'de 50'nci kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 49 karşılaşmada sarı-lacivertli ekip, 35 galibiyet elde ederken 7 mücadele beraberlikle sonuçlandı. İstanbulspor ise sahadan 7 kez galibiyetle ayrıldı. Oynanan maçlarda Fenerbahçe, 92 gol atarken; İstanbulspor 32 kez fileleri havalandırdı.

Gözler Kadıköy'de kulaklar Konya'da! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

SON 6 MAÇTA 32 GOL

İki takım arasında oynanan son 6 karşılaşmada toplam 32 gol atıldı. Bu 6 karşılaşmanın 1 tanesinde 7, 2 tanesinde 6, 1 tanesinde 5, 2 tanesinde ise 4 gol çıktı. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertli ekip, rakip filelere 23 gol bırakırken, İstanbulspor 9 gol atma başarısı gösterdi.

Gözler Kadıköy'de kulaklar Konya'da! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert (Osayi), Çağlar, Becao, Ferdi, Zajc, Fred, King, Szymanski, Tadic, Dzeko (Serdar)

İstanbulspor: Arda, Okan, Bartu, Ali Yaşar, Vorobjovas, Loshaj, Coly, Vefa, Sambissa, Mamadou, Jackson

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