Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal'dan maç sonu flaş şampiyonluk sözleri!

İsmail Kartal'dan maç sonu flaş şampiyonluk sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor'u sahasında 6-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 21:45 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 21:52
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İsmail Kartal'dan maç sonu flaş şampiyonluk sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor'u sahasında 6-0'lık skorla mağlup etti.

Karşılaşma sonrası sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI:

Çok fazla konuşmaya gerek yok. Sezon başından bugüne kadar oyuncular, teknik heyet, taraftarlar, yönetim.. Şampiyon olmaya çok inandık. Bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz. Nelere karşı mücadele elde ettiğimizi biliyoruz. Şampiyonluğun elimizden nasıl kaçtığını bütün Türkiye biliyor, bu aleni bir şekilde oldu. 99 puan, 99 gol.. Şampiyon olamadık ama taraftarların gönlüne girdik. Bize maç sonu teşekkür ettiler. Biz de onlara teşekkür ediyoruz. Taraftara, oyuncular, personele, yönetime, camiama teşekkür ediyorum. Bize inanan ve güvenene medya mensuplarına teşekkür ediyorum. Biz en iyisini yapmaya çalıştık. Biz sadece şampiyonluk kupasını veremedik. Bazı şeyler bizim elimizde dğeildi. Saha dışında olan olayulara yapacak bir şeiymiz yok. Sahada hak ederek şampiyon olmak istedik. Ancak sahada hak edilerek şampiyon olunmadığını gördük. En iyi şekilde geçen hafta gördük! Bu takım daha iyisini yapacak. Biz elimizden geleni yaptık ama bazı şeyleri aşamadık.

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