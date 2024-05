Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda İstanbulspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibini 6-0 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı.

2023/2024 sezonunu 99 puanla Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertlilerde taraftarlar, maç sonu futbolculara destek verdi.

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın bitiş düdüğünün ardından "We are proud of you" (Sizinle gurur duyuoruz) yazılı pankart açarak futbolculara destek verdi.