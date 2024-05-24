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Fenerbahçe'den flaş karar! 'Şampiyon ol imzanı at'

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de gelecek sezon için gözler başkanlık seçimine çevrildi. Sarı-lacivertlilerde mevcut yönetimin teknik direktör konusundaki kararı belli oldu. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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Fenerbahçe'den flaş karar! 'Şampiyon ol imzanı at'

Fenerbahçe, RAMS Park'taki derbide 10 kişi kalmasına rağmen ezeli rakibi Galatasaray'ı tek golle devirmeyi başardı ve şampiyonluk iddiasını son maça taşıdı.

Fenerbahçe'den flaş karar! 'Şampiyon ol imzanı at'

Galatasaray'a karşı alınan galibiyetin baş mimarı da şüphesiz İsmail Kartal'dı...

Fenerbahçe'den flaş karar! 'Şampiyon ol imzanı at'

Tüm olumsuzluklara rağmen oyuncularını çok iyi motive eden ve rakibine şampiyonluk şansı tanımayan tecrübeli çalıştırıcının vazgeçmeyişiyle alınan galibiyet; yönetimin de yeni sezon öncesinde planlarını değiştirdi.

Fenerbahçe'den flaş karar! 'Şampiyon ol imzanı at'

YENİDEN SEÇİLİRSE...

Son hafta maçında Fenerbahçe, İstanbulspor'u yener, Galatasaray da Konyaspor'a yenilirse; sarı-lacivertliler, 10 yıl sonra şampiyonluğa ulaşacak.

Fenerbahçe'den flaş karar! 'Şampiyon ol imzanı at'

Bu mucizenin gerçekleşmesi İsmail Kartal'ın da geleceğini belirleyecek.

Fenerbahçe'den flaş karar! 'Şampiyon ol imzanı at'

Yönetim, RAMS Park'taki galibiyetin ardından sezonun şampiyonlukla tamamlanması halinde yola İsmail Kartal'la devam edecek.

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