Fenerbahçe'den flaş karar! 'Şampiyon ol imzanı at'
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de gelecek sezon için gözler başkanlık seçimine çevrildi. Sarı-lacivertlilerde mevcut yönetimin teknik direktör konusundaki kararı belli oldu. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
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Galatasaray'a karşı alınan galibiyetin baş mimarı da şüphesiz İsmail Kartal'dı...
Tüm olumsuzluklara rağmen oyuncularını çok iyi motive eden ve rakibine şampiyonluk şansı tanımayan tecrübeli çalıştırıcının vazgeçmeyişiyle alınan galibiyet; yönetimin de yeni sezon öncesinde planlarını değiştirdi.
YENİDEN SEÇİLİRSE...
Son hafta maçında Fenerbahçe, İstanbulspor'u yener, Galatasaray da Konyaspor'a yenilirse; sarı-lacivertliler, 10 yıl sonra şampiyonluğa ulaşacak.
Bu mucizenin gerçekleşmesi İsmail Kartal'ın da geleceğini belirleyecek.
Yönetim, RAMS Park'taki galibiyetin ardından sezonun şampiyonlukla tamamlanması halinde yola İsmail Kartal'la devam edecek.
Eğer seçimde Ali Koç yeniden başkan seçilirse, Kartal takımın başına kalacak. Bu durum İsmail hocaya da bildirildi.
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